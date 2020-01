Insändare: Jag tror på tomten!

Så här alldeles efter julen kan man ta sig tid att reflektera över julen som varit och jularna som kommer.

𝐉𝐚𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐫 𝐩𝐚̊ 𝐭𝐨𝐦𝐭𝐞𝐧!

Ja, du läste rätt. Jag tror på tomten. Nej jag menar inte helgonet sankt Nikolaus. Jag menar inte heller någon maskot till ett internationellt storföretag.

Carl Jung, den store schweiziske tänkaren och psykoanalytikern pratade ofta om arketyper. Symboliska koncept som tar en fysisk form, till exempel "modern" eller "utforskaren" eller rentav "hjälten", alltså en slags personifiering av en rad egenskaper som lever inom oss alla, som bärs med oss i vårt kollektiva medvetande.

Jag har sett tomten i skrattet hos mina föräldrar efter ett roligt julklappsrim, i leendet från nära vänner som fått en genomtänkt gåva, eller bara en väl genomtänkt julhälsning. Jag har sett honom i barns tindrande och undrande ögon som lyser lite extra klart när någon berättar för dem om julen och dess magi.

Jag har sett tomten i handlingar av medmänsklighet och kärlek till så väl nära och kära som främlingar som ler mot varandra lite extra och önskar varandra God Jul.

Jag har sett tomten i glädjen att ägna en extra tanke till de som så lätt annars glöms bort. Om än bara för några dagar eller för någon minut. Inte minst har jag känt tomten inom mig själv när jag personligen tar på mig min tomteluva, min jultröja och ler lite extra åt de jag möter och tar mig själv tiden att visa lite extra för mina nära och kära vad de faktiskt betyder för mig.

Jag tror på tomten. Han bor inom oss alla. Och just på julen kommer han fram.

