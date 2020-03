Insändare: Ju färre måsten du har - ju lyckligare blir du

Albert Ellis (1913 - 2007) hette en mycket framgångsrik forskare, författare och fil. Dr. i psykologi från USA. Han anses av många vara en av de främsta utvecklarna av det som sedermera skulle komma att bli kognitiv beteendeterapi (KBT). Ellis kallade dock sin specifika metod av psykoterapi för Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), inte KBT. Men det kan vi lämna därhän.

Ellis skrev under sin livstid en lång rad självhjälpsböcker inom psykoterapi. Bland annat skrev han flera böcker om hur man kan göra sig själv lycklig, eller framförallt om hur man undviker att göra sig själv olycklig. Ellis menar att vi ända sedan vi var små bäbisar tränat oss i att vi måste få vår vilja igenom: Vi måste få den röda godisklubban annars börjar vi gråta. Vi måste få gunga annars skriker vi. Vi måste få spagetti med köttfärssås till middag annars kastar vi oss på golvet.

I vuxen ålder har vi en tendens att bära med oss detta schema av måsten. Vi tycker ofta att vi måste bli bemötta på fint sätt av vänner och bekanta annars känns livet förfärligt. Vår chef måste förstå oss annars står vi inte ut. Folk måste tycka om oss annars dör vi.

Om du till exempel har inställningen att din dotter måste blir läkare, att din fru måste skaffa sig ett bättre betalt jobb och din svärmor måste sluta tjata på dig, så kommer du troligen bli olycklig om någon av dessa saker inte inträffar (och det finns ju en högst reell chans att de inte gör). Jämfört med om det endast varit din önskan -men inte ett måste, att din dotter blir läkare, din fru rik och din svärmor trevligare.

Samma sak om du har inställningen att grannarna i lägenheten inunder måste vara tysta efter klockan 22.00 som reglerna ju säger, så kommer du med stor sannolikhet bli upprörd om de inte är tysta efter klockan 22.00. Har du däremot inställningen att du föredrar om grannarna är tysta efter klockan 22.00, hade du med stor sannolikhet tyckt det vore tråkigt, men inte blivit olycklig om grannarna inte är tysta efter klockan 22.00.

Vad Ellis säger är alltså att du genom att minimera antalet måsten i ditt liv kan påverka hur du kommer att må. Ju färre måsten du har i livet ju lyckligare blir du ifall något av dessa måste inte slår in. På så sätt får du mer kontroll över ditt liv och blir därmed mindre offer för yttre omständigheter. Det hela kan låta tillsynes banalt, men testa själv i ditt eget liv!

Detta är givetvis en grov förenkling av Ellis lära (REBT). Vill du veta mer om Ellis syn på lycka och olycka läs gärna hans böcker "A guide to personal happiness" och "How to make your self happy and remarkable less disturbable", till exempel. Lycka till!

Patrice Soares, debattör