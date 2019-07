Insändare: Klimatet: Hoppas på nya tider för Högskolan Dalarna

Ledningen vid Högskolan Dalarna beskriver i DD 1 juli det klimatramverk 36 svenska universitet och högskolor tagit fram. Dessutom ska de enskilda lärosätena utforma egna klimatstrategier. "Sent, men inte för sent", skulle en av mina favoritpoeter kunna kommentera, liksom han gör i min bok ”Klippan i Kaikoura”.

Debattinlägget i DD ger ett tämligen tandlöst intryck. Borde inte Högskolan Dalarna för länge sedan gått före med konkreta åtgärder? De kunde till exempel ha infört solceller och/eller solfångare på det därtill förberedda bibliotekstaket i Falun. De kunde ha gjort en miljöcertifiering av Högskolan och anställt flera miljösamordnare, något man gjort på andra håll?

Det är bra att Högskolan tydligen avlägsnar sig från den ledarstil, starkt dominerad av New Public Management-anda, som länge gällde under ”Rödluvornas tid”. Anställda uppmanas nu att skicka in förslag till klimatåtgärder. Hoppas att ledningen lyssnar, att kreativitet inte övergår i ilska i form av en i fickan knuten näve!

Tidigare högskoleledningars brist på lyssnande, har kostat många miljoner kronor och inneburit nedskurna eller borttagna program i onödan.

Misslyckade omlokaliseringsförsök, mobbning, stress och miljoner i avgångsvederlag har förekommit.

För de anställdas och den viktiga klimatfrågans skull hoppas vi nu på nya och annorlunda tider!

Erik Eriksson, PhD, f d HDa-anställd