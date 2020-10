Insändare: Kommunens lokaler bör användas mer effektivt

Föreningar, ungdomar och äldre är i behov av mötesplatser för att träffas. Kommunernas olika lokaler runtom i Sverige måste användas mer effektivt under dygnets alla timmar. Med det ekonomiska stålbad som många kommuner står inför är den mest hållbara och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen just nu, att använda lokalerna mer effektivt under dygnets timmar.

I en stor del av de kommunala verksamheterna bedrivs verksamhet mellan klockan 8.00-17.00, sedan står lokalerna tomma. Här finns det stora möjligheter för kommunerna att hitta kreativa lösningar för att använda lokalerna till dess fulla potential.

Folkrörelselivet är en extremt viktig del för byggandet av ett hållbart, bildat och meningsfullt liv för många människor i Sverige idag men har också varit det historiskt sett. Där Folkets Hus-rörelsen kring förra sekelskiftet fick bygga upp lokaler för att kunna träffas, har vi idag lokaler som kan användas för samma syfte. Att inte använda dessa lokaler mer effektivt är ett slöseri.

Skolor kan också satsa på afterschool-verksamhet där det till exempel finns möjlighet för elever att förbättra sina kunskaper eller SYO-konsulenten får den tid som behövs att prata med ungdomarna på ett avslappnat sätt om vilket framtida yrke som är passande för eleven.

Det finns dock utmaningar: lokalerna måste vara städade till nästa verksamhet kommer, en del av de äldre lokalerna är kanske inte ändamålsmässiga för vissa verksamheter, lokalerna ska vara iordningställda till nästa dags verksamhet med mera. Men detta går att lösa. För med ökade möjligheter att använda lokaler efter 17.00 följer ansvar att man sköter sig. Styrmedel till detta kan användas i form av lägre hyra för dem som sköter sig eller böter för dem som inte sköter sig.

Tillsammans måste vi se vinsterna med en effektivare användning av lokalerna och de nya byggnadernas smarta planlösningar som skapar möjligheter för en mer flexiblare användning av lokalerna.

Christian Kaddik

föreningsaktiv i Unga Örnar och Bullermyrens IK