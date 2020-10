Insändare: Ludvikabor- kryssa Gleimar vid nästa val

I rätt många år har nästan alla Ludvikas politiker bara varit intresserade av arvoden. De förefaller helt ovilliga eller oförmögna att uträtta något konstruktivt. I nyhetsflödet nås vi av deprimerande uppgifter om lågt rankade skolor, hemtjänst och äldrevård med otillräcklig kompetens på många håll, hög kommunal sjukfrånvaro, bedrövligt låg beställarkompetens hos nämnder och styrelser (för del- och helägda bolag) samt underställda tjänstemän, nepotism och korruption, ointresse för fler arbetstillfällen för att nämna några. Det förefaller som om endast Myndighetsnämnden miljö- och bygg har den betydligt större stadga, som de politiska nämnderna saknar.

De i Ludvika som önskar en betydligt bättre skött kommun bör lägga sin personröst på Hans Gleimar (C) i nästa val, så många att han kan bli kommunalråd. Det gör ingalunda att man behöver rösta på Sofia Jarl (C) respektive Annie Lööf (C) i de andra valen.

Poängen är att i kommunalpolitiken gäller det att göra rätt saker i rätt tid och på ett korrekt sätt. Ideologin skall vara att göra så mycket gott för samhället för varje skattekrona som möjligt.

I kommunala sammanhang är det personlig kompetens, som många i valmanskåren uppskattar. Ett exempel på detta är Fagersta Kommun. Ingen ska inbilla mig att över 50 procent av väljarna var kommunister. De valde därför under flera mandatperioder den kompetente Stig Henriksson (V) trots partibeteckning - eftersom de ville att kommunen skulle skötas bra.

Kommunmedlem