Insändare: Man kan ifrågasätta juryns omdöme

I fredags presenterades en ny omgång artister som tar klivet in i Swedish Music Hall of Fame. Det är följande: Lill Lindfors, Povel Ramel, Håkan Hellström, Max Martin, Pugh Rogefeldt, Infinite Mass och Karin Dreijer.

Hur många har hört talas om de två sistnämnda eller har en relation till dessa? Många gläds säkert däremot åt att en av de främsta av aktiva artister, Lill Lindfors, kommit med.

Att vårt kanske största musikaliska och komiska geni Povel Ramel inte valts in förrän nu är en stor skandal

Att vårt kanske största musikaliska och komiska geni Povel Ramel inte valts in i Swedish Music Hall of Fame förrän nu är en stor skandal. Nu fick inte änkan Susanna Ramel uppleva att maken äntligen blev invald, ty hon avled två veckor tidigare vid 100 års ålder. Sedan man började utse artister år 2014 har man alltså förbigått Ramel och istället valt bland annat Entomed, The Latin Kings, Neneh Cherry, Leila K, Britt Lindborg, Looptroop Rockers, Doris Svensson och Titiyo.

Man kan verkligen ifrågasätta juryns omdöme då de år efter år struntat i legender, vilka betytt oerhört mycket för svenska folket, och istället valt en del de flesta inte hört talas om och som knappast haft någon större betydelse för svensk musik. Jag saknar ännu många legendariska artister och kompositörer som nått ut till de flesta svenskar.

Henrik Scheutz