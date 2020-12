Insändare: Många är oroliga inför julen

Det är coronatider och julen står för dörren. Många är oroliga, speciellt de som är beroende av hjälp, deras anhöriga och de som arbetar inom vård-och omsorg.

Regeringen har uppmärksammat de äldre och gett särskilda statsbidrag under året och även lovat nya skattepengar till kommunernas äldreomsorg nästa år.

Då kan många förhoppningsvis känna trygghet och glädje inför stundande helger, såväl boende som anhöriga och personal inom äldreomsorgen. Men ack nej.

I Mora har socialnämnden beslutat att avveckla mottagningsköken på kommunens trygghetsboenden. Maten ska från årsskiftet levereras i plastlådor från skilda leverantörer. De som inte klarar att värma maten själva kan söka hjälp via biståndshandläggaren och därmed komma in i hemtjänstkarusellen med många olika personer. Dessutom blir kostnaden nu mycket högre för de boende. Varför i all världen gör man denna förändring mitt i en coronapandemi, där all energi borde läggas på att stärka och värna om varandra?

Morabo