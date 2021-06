Insändare: Många av våra främsta artister saknas

I onsdags presenterades en ny omgång artister som tar klivet in i Swedish Music Hall of Fame. Det är följande: Björn Skifs, Lisa Nilsson, Py Bäckman, Jason Diakité och Bathony.

Skifs, Nilsson och Bäckman platsar, kan jag tycka. men hur många har hört talas om Bathony?

Varje år reagerar jag på att man struntar i flera av de främsta och istället väljer artister som få har en relation till. Man har till exempel förbigått vår kanske främste schlagerkompositör Jules Sylvain och även Zarah Leander, en av få som blev en superstjärna utomlands. Många av våra främsta, som betytt oerhört mycket för vårt land, saknas. Legendariska Ulla Billqvist och Harry Brandelius för att nämna två av de mest folkkära.

Så sent som förra året blev giganten Povel Ramel äntligen invald. Istället har man valt bl a Entomed, The Latin Kings, Infinite Mass, Karin Dreijer, Neneh Cherry, Leila K, Britt Lindborg, Looptroop Rockers och Titiyo. Vi är många som saknar en del legendariska artister och kompositörer som nått ut till otaliga svenskar, och definitivt borde ha valts in.

Henrik Scheutz