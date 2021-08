Insändare: Messmör ska smaka messmör- inte socker

På den gamla goda tiden, när jag satt med i Ludvika kommuns miljö-och hälsoskyddsnämnd, var vi upptagna med vad vi ludvikabor stoppar i oss. Vår hälsoskyddschef Bror Wallin menade helt riktigt att vi måste kolla upp vad det är för mat vi äter.

Vem tusan är det som häller i socker i all mat?

Jag har varit med om bättre tider. På den gamla goda tiden smakade messmör messmör, inte socker. För att inte tala om inlagd sill, det är väl bottennappet. Jag tycker om inlagd sill, inte socker.

Vem tusan är det som häller i socker i all mat? Jag har fått nog av socker. "Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar every day", sjöng Doris Day. Ta bort sockret ifrån våra livsmedel.

Även undertecknad är värd smakfull mat.

Birger Hansson