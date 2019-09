Insändare/Moderaternas skattesänkning på bränsle: "Ett populistiskt hån mot landsbygden"

Kommunstyrelsens ordförande (M) i Bräcke kommun kommenterade hånfullt den skattesänkning på 137 kronor i månaden för 830.000 invånare i landets 80 mest glesbefolkade kommuner med orden:

"Det räcker till en pizza i månaden".

Reformen kritiserades också för att vara dyr och skulle kunna räcka till att anställa 3100 undersköterskor.

Men hur är det då med Moderaternas eget förslag för att sänka kostnaderna för dem som bor i glesbygden? Vad betyder en krona i sänkt bränsleskatt i form av pengar i plånboken?

Jo, betydligt mindre visar det sig.

En normalbilist i landsbygd kör omkring 1500 mil om året. Räknar vi på en bensinförbrukning runt 0,8 liter per mil ger det en skattesänkning på 100 kronor i månaden. Och även om vi räknar högt på körsträckan och utgår från en dieselbil, som är vanligast på landsbygden och normalt lite snålare, säg 0,7 liter per mil för att ändå räkna högt, så ger inte moderaternas förslag mer än ”glesbygdsavdraget” förrän man passerar 2350 mil per år.

Skillnaden är att moderaternas förslag ger ALLA bilister, också dem i storstäderna, denna skattesänkning. Därmed blir ”reformen” mycket dyrare, den skulle räcka till drygt 12000 nya undersköterskor och ger ändå mindre i plånboken för den bilberoende landsbygdsbefolkning som M säger sig vilja gynna!

Moderaternas förslag är därmed inget annat än ett populistiskt hån mot alla oss som bor i Sveriges skogs- och inlandskommuner.

Lennart Sohlberg (S), Mora