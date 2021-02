Insändare: Mycket S-politik i Gagnef

Svar till besviken.

Först vill jag tacka dig för ditt inlägg i DD den 27 januari. Jag tolkar det som att vi är överens om vår negativa inställning till privatisering om ambulanssjukvård.

Efter valet 2018 blev det ändring bland samarbetspartierna inom Gagnefs kommun. S tillsammans med C och M blev de partier som kom att styra i kommunen. Mandatperioden innan så styrde Kosa, Mp och S tillsammans. Under den mandatperioden så drev vi igenom en skattehöjning för vi ansåg att den behövdes där och då för att säkerställa ekonomin i kommunen dvs se till att inga neddragningar skulle behöva göras. Vid mandatskiftet 2018 så visade det sig att Gagnefs kommun hade en mycket god ekonomi medans många grannkommuner brottades med stora underskott med besparingar som följd. Vi i majoriteten, S, C och M stod fast vid att skattesatsen skulle bestå för att inte äventyra resurserna till kommunens verksamheter medans oppositionen, Kosa, L, Kd, V och Mp förespråkade en skattesänkning.

Ekonomin i kommunen har fortsatt att vara mycket god och när statsbidragen ökade så såg vi ingen anledning till att behålla den högre skattesatsen utan att gå tillbaka till en något lägre skattesats, utan att för den skull försämra för verksamheterna. Frågan om demensboendet så utreddes det huruvida vi skulle bygga den själv eller om en privat aktör skulle få förtroendet att uppföra boendet. Det visade sig att en privat aktör skulle bli mycket dyrare och vi beslutade att uppföra demensboendet i egen regi.

Så här långt har samarbetet med C och M medfört en hel del socialdemokratisk politik, trots skattesänkning.

Vad gäller bidrag till privata förskolor så får de samma skolpeng som kommunen. Någon privatiseringsbonus finns ej, mig veterligen.

Då vi är en liten kommun sett till antalet invånare så ser vi inom S det som viktigt att ha breda överenskommelser över blocken för att kunna bedriva en så bra politik över tid som möjligt.

Det tror vi är viktigt för både invånare och alla de som jobbar inom kommunen.

“Besviken” är mycket välkommen till våra möten för att diskutera politik i stort och smått!

Tillsammans är vi starka!

Eva-Lotta Törnblom (s) Gagnef