Insändare: Osäker ersättning för oss i riskgrupp

Vi är nu inne på första delen av 2021 och jag på den tredje perioden med förebyggande sjukpenning. Trots att det gått nästan sju månader sedan som vi fick veta att det fanns en ersättning för oss i riskgrupp, så finns det mer att önska.

Det var säkert fler än jag som blev lättad av beskedet att vi i riskgrupperna skulle få ersättning (förebyggande sjukpenning) för att skydda oss så långt som möjligt från covid-19. Vid första beskedet så skulle vi få vara hemma från 1 juli med ersättning, men man kunde inte ansöka om ersättning förrän den 24 augusti (1 juli-30 september).

Ja, okej, det var en ny ersättning som skulle på plats i somras och nya beslut som skulle tas i riksdagen, så det kan ju vara förståeligt att det blev så den första gången.

Det jag inte förstår är när samma sak uppstår nästa period, den 1 oktober-31 december. Då var vi där igen, med att det var tvunget att tas nya budgetbeslut och utöka antal dagar som man kunde få ersättning för, så nästa gång du kunde söka om pengar var den 16 november och då söka retroaktivt från och med den 1 oktober. Utöver detta så måste man också räkna med handläggningstid hos Försäkringskassan (de har skött det bra enligt mig, bara de har haft beslut att gå efter.)

Att man var tredje månad står där igen och inte vet om man får fortsatt ersättning gör mig vansinnig

"So far so good", men nu är vi där igen. Just nu vet vi bara att det skall tas nya beslut i början på februari om en utökning av tiden och dagarna.

Att man var tredje månad står där igen och inte vet om man får fortsatt ersättning gör mig vansinnig. För de som inte har en ekonomisk buffert så har detta inte varit en ersättning att räkna med.

En försäkring som var tänkt att skydda de som absolut inte skall få covid-19 kanske inte funkade som man hade önskat.

Detta går att läsa på Försäkringskassans hemsida just nu: "Regeringen planerar att fatta beslut om att förlänga ersättningen till riskgrupper till och med den 30 april 2021. Det kommer vara möjligt att söka ersättning retroaktivt för tid från den 1 januari 2021. Beslut om förlängningen förväntas tas i början av februari 2021. Eftersom något beslut ännu inte är taget kan man i dagsläget endast söka ersättning för perioden 1 juli - 31 december 2020."

Malin Nissinen (V)