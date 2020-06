Insändare: Palme förde in ett nytt debattklimat

Olof Palmes gravsten står vid Adolf Fredriks kyrka, ungefär mitt emellan Grand och mordplatsen. Den har ofta hedrats med blommor, sällan utsatts för skändning.

På morddagen var jag med min 14-årige son i kvarteren där på jakt efter en Commodore 64. Dagen efter hade jag med några barndomsvänner beställt bord på en restaurang snett emot Tunnelgatan. Vi såg bergen av rosor bli allt högre, minnesljusen alltfler. Vi såg tårade och fårade ansikten.

Palme blev aktiv politiker i en dramatisk tid

Efter den dagen följde jag förundersökningarna, som sistlidna onsdag slutade med en krasch, ett fiasko. Därför vill jag skriva ner några reaktioner, som jag tror delas av många.

Före hemfärden till Dalarna skrev jag i Regeringskansliets kondoleansbok några minnesrader från Ludvika Arbetarekommun. En tid efter höll jag ett minnestal i Lillkyrkan. Den utpekade gärningsmannen har kastat ett tvivelaktigt rykte över Täby. Där och i andra delar av 08-området fanns ideologiska motståndare, som under lång tid använt Palme-attribut som måltavla och spottkopp. Olof Palme betraktades som klassförrädare och under kalla kriget som en stor säkerhetsrisk. Den åtalade och frikände Pettersson samt PKK och Sydafrika kan uppfattas som avledningsmanövrer för att man underlät följa upp omständigheter, som låg mycket närmre. Mycket och många talar för att vittnen, uppslag, tips och uppgifter nonchalerats av undersökningsledningen. Det är nu ingen hemlighet att det fanns organisationer, slutna sällskap, nätverk och ordensbröder, somliga med offentlig anknytning, som alla ifrågasatte Olof Palme och bekämpade allt det han stod för. Särskilt allvarligt var de antydningar, att polis och militär var inblandade. Alla var män med makt att leja hejdukar. Polisen visste att paret Palme just den kvällen avbeställt beskydd. Komprometterande var, att inga tillslag, förhör eller närmare utredningar av sådant redovisats. De som på något sätt skulle kunna vara inblandade eller informerade är nu 70 plus.

Palme blev aktiv politiker i en dramatisk tid. Sharpville 1960, Kubakrisen 1962, morden på Kennedys och Martin Luther King, rasupplopp, Vietnamkrig, krig mellan Israel och Arabstaterna 1967, kolonialkrig för självständighet i Afrika, Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968, illröd vänstervåg och studentdemonstrationer överallt. Allt detta påverkade den politiska stabiliteten också i Sverige. Palme säger sig ha blivit demokratisk socialist efter sin tid som studentpolitiker med erfarenheter från tredje världen. Han förde världen hit och oss ut i världen har många sagt. Han förde också in ett nytt debattklimat med sin retoriska begåvning och snärtiga repliker. Många ansåg honom alltför polemisk och att han polariserade det samförstånd många ansåg så viktigt.

Nu beklagar svenskarna Olofs för tidiga bortgång och det sätt det skedde på. Sönerna verkar ha accepterat avslutet och var och en får nu bära saknad och sorg efter sin egen övertygelse. Åklagaren åstadkom, påhejad och understödd av media, en upphaussad förväntan inför presskonferensen. Besvikelsen och reaktionerna går knappast att överdriva. Jag känner tomhet. Nu vill jag att blickarna riktas framåt. Hot och hat mot medmänniskor, politiker, journalister, meningsmotståndare. Sådant som i dagens digitala samhälle är så enkelt. Svårt att försvara sig mot, att utreda, att lagföra. Straffskärpning ja, men framförallt förebyggande. I hemmet, i skolan, i en förhoppningsvis nyfödd folkrörelse-anda, där samtal leder till förståelse och acceptans att vi är och tycker olika ibland.

Alf Hjertström