Insändare: Politiken har nått ett bottenläge

Det är en bedrövlig läsning när jag tar del av Peter Hultqvists analys av det politiska majoritetsläget (DD lördag den 7 december).

Har politiken nått ett sådant bottenläge att det bara handlar om ”pajkastning” på sina motståndare?

Den socialdemokratiska idé- och sakpolitiken lyser med sin frånvaro. I analysen saknas en sund självkritik över hur partiet övergivit sin politiska kärna, att all samhällsservice solidariskt ska finnas till för alla medborgare. Jag som väljare är inte ett dugg imponerad av Peter Hultqvists bakvända sätt att vurma för socialdemokratisk politik. Istället blir det bara en suck över tillståndet i partiet, där en grupp desillusionerade yrkespolitiker tappat kontakten med verkligheten.

Ser inte Hultqvist att Socialdemokraterna ända sedan 90-talet backat in i en borglig politik, där den enskilt starke har en allt bättre förmåga att klara sig bra, men inte den svage?

Ser inte Socialdemokraterna hur den solidariska sektorn; vård, omsorg och skola monteras ner under Socialdemokratiskt styre?

Låt mig bara nämna ett exempel; skolan, som har förlorat all sin viktiga preventiva sociala och stödjande verksamhet. Med de senaste decenniernas ökade krav på eleverna i skolan har all stöttande social verksamhet tagits bort och gjorts om till ett sjuk-diagnostiskt problem där eleverna i skolan får klara sig bäst dom vill. Med facit i hand ser vi vad den nedmonterade solidariteten i skolan skapat, en stor grupp olycksaliga ungdomar som går under. Elever som går ut skolan utan betyg, känner sig misslyckade. Då finns det bara några få vägar att nå hyfsad upprättelse, men vanligt är att ungdomarna väljer knark eller kriminalitet.

Detta är en liten, liten bit av verkligheten Peter Hultqvist. Vad vill Socialdemokraterna göra åt detta?

En väljare - som väntar på att partiet ska vakna ur sin slummer