Insändare: Politiken måste återta kontrollen över välfärden

Som 70-plussare och tillika "krisgruppare" känner man sig lite offside så här i coronatider. Alla talar om mig men inte med mig. Regler (rekommendationer) stadfästs som kringgärdar oss och begränsar vår rörelsefrihet.

Vi som fortfarande har kraft och hälsa att klara oss själva och därmed inte kommit i åtnjutande av den kommunala hemtjänsten eller äldreboendet, känner oss utanför och utestängda från diskussionen som i högsta grad berör just vårt nu och vår framtid. Men vi som fortfarande kan gå och tänka obehindrat känner oss nog ändå ganska tacksamma att vi sluppit dra nytta av den kommunala omsorgen som nu avslöjats vara en skönmålning, en välfärdens Potemkinkuliss.

Ända från virusets utbrott har politikernas och myndigheternas uttalade fokus legat på att skydda de gamla och sjuka, men de hade uppenbarligen inte en aning om hur illa det var ställt inom äldreomsorgen. Eller! Ja, vad ska man tro?

Man har spelat ett högt spel med de äldres hälsa som insats

Larmrapporter har duggat tätt. Personal, fack och vissa myndigheter har varnat för besparingarnas konsekvenser men politikerna har i åratal slagit dövörat till och till och med sossarna, välfärdspartiet, har förirrat sig allt djupare in i de nyliberala träskmarkerna där "New Public Management" och "Just in time-delivery" har blivit också den offentliga sektorns ledord.

Så till slut uppmärksammades också äldreomsorgen med ett krispaket. Såväl senkommet som magert i jämförelse med det miljardregn som östs över svenskt näringsliv och nu var politiker, från höger till vänster, rörande överens om de brister inom äldreomsorgen som på många håll lett fram till en näst intill ohämmad smittspridning och ett allt för stort antal onödiga dödsfall.

Man har spelat ett högt spel med de äldres hälsa som insats. Hur många levnadsår sammantaget som nu gått (och kommer att gå) förlorade kan man bara spekulera i. De är de efterlevande som lämnas ensamma med de funderingarna.

Hur pålitligt och långsiktigt politikernas nyväckta engagemang för de gamla som är beroende av äldreomsorg egentligen är, återstår att se. Ekonomismen i nyliberala kläder eroderar välfärdssystemen - och risken är att vi efter en smärre fasadrenovering får se allt återgå till det gamla.

Politiken måste återta kontrollen över välfärden och det är endast vi, i vår egenskap av väljarkår som som kan påverka den i rätt riktning.

Kjell Klevbom