Insändare: Politikerna beslutar -tjänstemännen utför

Nyligen undrade några falubor genom en debattartikel i DD vem som bestämmer över stadsplaneringen. Svaret på den frågan är mycket enkel: det gör vi som är förtroendevalda.

Till grund för våra beslut finns bland annat plan- och bygglagen och de synpunkter som kommer in under planprocessen. Självklart väger vi också in tjänstemännens sakkunskap.

Efter det att vi fattat vårt beslut är det tjänstemännens uppgift att göra verklighet av det. Så ser rollfördelningen ut.

Anders Runström (FAP)

Susanne Martinsson (C)

Kenneth Wåhlberg (S)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium