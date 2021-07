Insändare: Risk att Trump kommer tillbaka

På sociala medier florerar meddelanden om hur Donald Trump snart ska återta makten i USA, den 13 augusti. Samtidigt utkommer en rad böcker om tillståndet i Vita Huset 2017-2021. En är skriven av Carol Loenning och Philip Rucker med titeln "I Alone Can Fix it", uppenbarligen ett citat av Trump. Innehållet bekräftar många misstankar om vad som hände bakom ridåerna under den förre presidentens avslutande regeringsår.

Den mäktige generalen Mark Milley, ordförande för de olika vapengrenarnas chefer (Joint Chiefs of Staff) citeras flitigt. Under stor del av 2020 var han djupt oroad för ett kuppförsök ifall Trump förlorade valet. Han försäkrade sig om att militären skulle hålla sig till författningen och motsatte sig olagliga order från presidenten. En av dem gällde ett anfall mot Iran - med kärnvapen! Yttre hot förväntades cementera hans maktställning.

Efter kuppförsöket den 6 januari -21 drev Milley på för att spärra av kongressbyggnaden inför presidentinstallationen. I boken jämför han stormningen den 6 januari med riksdagsbranden i Berlin 1933. Och Trump jämförs med Hitler.

Andra menar att Washington den 6 januari 2021 liknar München 1923. Både tyskättlingen Trumps och österrikaren Hitlers första kuppförsök misslyckades. Men de bakomliggande stämningarna och rörelserna består och Hitler var – på sitt sätt – smart och energisk nog att lära sig och lyckas (1933).

Trump är – turligt nog – lat och okunnig om hur en stat fungerar. Men Mark Milley fruktar ändå att han "can fix it" 2024 (eller ännu tidigare), särskilt på grund av reaktionärer inom militären och Trumps grepp om republikanerna.

Det svar Milley fått säger något om den förre presidenten: "Jag skulle aldrig ta hjälp av Milley i ett kuppförsök!"

Erik Eriksson

Medlem av MP de Gröna, USA-kännare