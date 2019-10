Insändare: Risk för datahallsfiasko i Smedjebacken

Läser i tidningen om planer på datahall i Smedjebacken. Tätt intill den tänkta platsen för hallen löper en 130 kilovolt-ledning till Flatenberg. Den matar ljusbågsugnen hos Ovako Bar AB.

Om man tänker sig ta kraften från den ledningen, ska man räkna med en överraskning. Ljusbågsugnen ger stora störningar vid drift och därför ligger den linjen på en egen transformator i stamlinjestation RT15 Morgårdshammar.

Övriga laster ligger på den andra. Då tvingas störningarna möta två transformatorimpedanser och dämpas därför tillräckligt mycket för att kunna accepteras av kunderna. De som mäter på spänningskvalitet i stamnätet kan långt upp i Norrland se om ugnen är i drift då varje ugn har sin egen signatur.

En datahall kräver god spänningskvalitet. Av ekonomiska skäl står ugnen still sex minuter varje timme för att få ner uttaget i megawattimme per timme. Jag tvivlar på att sex minuter per timme räcker för drift av datahallen.

Det går att komma runt problemen med en ny linje från RT15, med anslutning till nytt brytarfack i publika skenan. Det tar dock ofta flera år att få en lagakraftvunnen linjekoncession även för en kort linje.

Ett alternativ kan kanske vara att den nya transformatorstationen intill hallen förses med massiva filter, men filter är dyra i såväl investering som driftförluster. Dessa kostnader får enligt lag inte tas av kundkollektivet utan måste bäras av datahallen.

Elkraftingenjör