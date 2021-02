Insändare: Riv inte mer i Mora!

Under de senaste 50 åren har jag vistats rätt mycket i Southampton, den viktiga brittiska hamnstaden som blev utsatt för kraftig bombning 57 gånger under andra världskriget och många av dess invånare miste livet. För 50 år sedan bar staden spår av kriget på olika sätt. Här och var fanns hus som under och efter kriget uppförts snabbt för att kunna ge nödvändig service till befolkningen.

Nu, 75 år efter krigsslutet, har Southampton blivit en stad som jag gärna besöker. Man har sparat det som gått att spara och byggt nytt. Några av de i samband med kriget snabbt uppförda husen har kulturmärkts och sparats som del i Southamptons historia.

När jag går i centrum av Mora, jämför jag ofta Mora och Southampton i mina tankar. Storleksmässigt går det inte att jämföra de två orterna, men jag jämför gatubilderna samtidigt som jag jämför Mora idag med det Mora som jag kommer ihåg det från min barndom och uppväxt.

Man skulle kunna tro att även Mora varit utsatt för massiv bombning under andra världskriget, för nästan inget som kunde ha gett Mora sin speciella karaktär och länkat till dess historia finns kvar

Ibland när jag går i Mora tänker jag på en skylt i staden Raleigh i Nordkarolina. På skylten står: Här stod en gång ett hus där det var meningen att president xx skulle ha sovit en natt innan han blev president men hans planer ändrades och det blev ingen övernattning.

Med det rivningsraseri som rått i Mora under de senaste decennierna och som pågår än idag - i den mån det finns något att riva - blir det snart nog aktuellt att sätta upp skyltar också i Mora med information om helt funktionella hus som för mindre än 50 år sedan revs och Moras särart försvann.

Många av oss som växt upp i Mora behöver miljöer som lockar fram minnen. Samma gäller för kommande generationer. De behöver kunna se spår av svunna tider för att känna samhörighet med och tacksamhet mot dem som levt här tidigare och byggt samhället.

Var jag än bott under mitt liv har jag alltid känt mig hemma i Mora. Det är i Mora jag är född, det är i Mora jag växt upp, det är i Mora jag har mina rötter och i Mora jag har del i en ärvd fastighet. Jag ber därför de styrande i Mora att visa Morafolket er ödmjukhet och omgående stoppa de rivningar som står på tur härnäst.

Mora behöver sin historia i form av byggnader från olika epoker. Rivningen av Mora måste upphöra.

Annika Rullgård