Insändare: S i Borlänge kräver: "Ge kurderna det stöd de förtjänar"

Hela världen har sagt sig vilja bekämpa IS. Men det var inte amerikanska eller europeiska soldater som drev mördarna ur sina hålor, det var kurdiska män och kvinnor som gjorde jobbet på marken. Utan deras modiga kamp hade terrorsekten aldrig kunnat stoppas.

Nu sviker USA kurderna genom att lämna norra Syrien och lämnar därmed fältet öppet för Turkiets ledare Erdogan, vars mål är att krossa kurdernas dröm om självständighet och demokrati i de områden de befriat från IS.

Det framstår närmast obegripligt att de som riskerade livet i kampen mot IS nu överges och attackeras av länder som sagt sig dela deras mål. För kurderna vars drömmar om fred och demokrati gång på gång sviktis, i kampen om ekonomiska fördelar i den oljerika regionen, är detta cyniska stormaktsspel vardag.

Under kriget mot IS fick hela världen upp ögonen för kurdernas frihetskamp och försvar av minoriteter i området. Nu måste världen visa kurderna det stöd de förtjänar.

På lång sikt måste vi till en ordning där stormakternas geopolitiska intressen inte håller diktaturerna i Mellanönstern under armarna och världsekonomin i ett järngrepp. Det kräver att vi gör oss kvitt oljeberoendet. Men just nu måste fullt fokus vara på att pressa Turkiet att backa och stötta de som räddade världen från IS.

Vi socialdemokrater i Borlänge kräver att Sverige, EU och FN brukar alla tillgängliga medel för att ge invånarna i Rojava det stöd och skydd de förtjänar.

Socialdemokraterna i Borlänge