Insändare: Så arg och besviken på regeringen!

I natt har jag inte kunnat sova för att jag är så arg på regeringen! Så besviken och rädd sedan de meddelade att de inte tänker skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och därmed tog oss ett steg närmare atomvintern. Jag är inte förvånad, men jag hoppades ändå mot allt förnuft att de skulle stå upp för sina värderingar och för de 86 procent av svenska folket som önskar underteckna konventionen.

Jag växte upp under det kalla kriget. Redan på mellanstadiet hade jag sett den Oscarsbelönade ”If you love this planet” och lärt mig att det redan 1982 fanns tillräckligt många atomvapen för att utplåna allt liv på jorden 18 gånger om. Jag var med och byggde mänskliga kedjor mellan USA:s och Sovjets ambassader, för det var sådant folk gjorde på den tiden. Möjligen var vi naiva men vi hoppades och trodde att det faktiskt skulle hjälpa.

Det land som senast skrev under FN:s konvention var Sydafrika. Under det kalla krigets tid bojkottade jag som alla andra progressiva människor Sydafrika på grund av apartheidsystemet. När Nelson Mandela 1990 så äntligen blev fri och beslöt att som första land av alla besöka Sverige var jag i Globen och såg honom. Mandelas frigivning gav hela världen hopp. ANC hade bevisat att det går att åstadkomma förändring utan att ta till vapen. Berlinmuren hade redan fallit och snart försvann också Sovjetunionen. Vi hoppades alla att världen nu skulle bli friare och att alla människor skulle få det bättre.

I Sydafrika hoppas de tydligen fortfarande på en fredlig värld och tror på icke-våldsprincipen och därför har de skrivit under. Det är förstås okänt vad kärnvapenförbudet kommer att leda till om det blir ratificerat. Antagligen kommer inte kärnvapenstaterna att snällt avveckla sina atombomber bara för att resten av oss tycker det, men förbudet innebär något nytt. Konventionen betyder hopp och nya, oprövade möjligheter att göra världen till en bättre plats.

De signalerar till världen att de givit upp hoppet

När den svenska regering, som så gärna ordnar konferenser mellan diverse stridande parter, nu går ut och säger att de inte tänker skriva under för att de istället vill arbeta inom ramarna för ett ickespridningsavtal som hälften av kärnvapenstaterna aldrig ens varit med i, tror jag inte ens att de förstår vilket exempellöst misstag de gör.

Inte nog med att de förlorar all trovärdighet som fredsmäklare, de gör något mycket värre än att inte skriva under en konvention. De signalerar till världen att de givit upp hoppet. De tror i själ och hjärta inte längre på fredliga lösningar utan föredrar att alliera sig med en större och starkare krigsmakt och med försäljare av krigsmateriel.

Regeringens beslut kommer knappast att få några andra stater att våga trotsa terrorbalansens makthavare och skriva under. Istället kommer fler människor och fler stater att förlora hoppet om en fredlig och rättvis värld. Det fanns en tid under kalla krigets dagar då Sverige sågs som ett föregångsland och då det socialdemokratiska partiet stod för fred, frihet och medborgerliga rättigheter. Det finns fortfarande människor inom Socialdemokraterna som står för dessa värderingar och de jag talat med skäms lika mycket som Margot Wallström såg ut att göra när hon lämnade beskedet!

Själv lämnade jag partiet för ett par år sedan just för att jag tyckte att de hade en så urusel freds- och nedrustningspolitik och jag ser ingen möjlighet att någonsin kunna stödja dem igen.

Anne Monikander