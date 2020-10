Insändare: Skaffa bättre nätverk till skolan

Vi behöver nytt nätverk till skolan så att vi kan göra alla uppgifter och skolarbeten utan att kopplas bort från internet.

Det är för många som är uppkopplade samtidigt på en skola, så vi behöver ett snabbare och ett stabilare nätverk.

Att ha flera nätverk skulle vara bra, för om man jobbar med en uppgift och det är för många inne på den internetservern, så kan det lagga jättemycket och man kan inte göra sina uppgifter. Det är svårt att behålla fokus under uppgiften och kan man då inte göra sina uppgifter så blir det inte bra. Man får inte in uppgifterna i tid vilket även kan göra så man riskerar att få ett lägre betyg - som kan spela stor roll när man ska komma in på gymnasium i framtiden och även söka ett jobb. Om man lägger pengarna på ett lite dyrare nätverk blir det ett bättre som håller längre.

Internetråttan