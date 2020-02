Insändare: Skatten på el högre än varans kostnad

Sveriges rödgröna regering söker ständigt nya "inkomsttitlar" för att få in pengar till olika utgifter som belastar det allmänna. Uppfinningsrikedomen är mycket god. Efter år 2015 är det nog landets kommuner och regioner som får bära en stor del av bördan med diverse ekonomiskt bistånd och sjukvård.

Från maj införs skatt med tre kronor (plus moms?) för en plastkasse. Konsumenterna får ju betala moms på energiskatter som till exempel bensin, diesel och el, så varför inte även på plastkassar? Detta bör dock tillföra staten sköna miljarder som kan fördelas till kommuner och regioner.

Frågan är vad som härnäst blir föremål för beskattning plus moms?

I dagarna fick jag räkningar avseende förbrukningen av el i januari. Själva energin (valbart elhandelsbolag) kostade 40,69 öre per per kilowattimme. På fakturan från nätbolaget (ej valbart) var enbart energiskatten 44,13 öre per kilowattimme. Bägge beloppen var inklusive moms. Energin (el) kostade, exklusive moms, 32,55 öre. Energiskatt och moms var totalt 52,27 öre. Alltså var påslaget med diverse skatter drygt 160 procent av själva energin.

Tax Payer