Insändare: Snälla sjukvården hjälp vår mamma!

​Vår mor reste till Falun på ett läkarbesök hösten 2019 för att göra undersökningar angående minnet.

Under läkarbesöket bestämdes det att man skulle kolla om mamma kunde tömde urinblåsan helt vid toalettbesök(!?). Därefter bestämdes det att en urinkateter, KAD, skulle sättas in. Nu i juni år 2021 är katetern fortfarande kvar! Det har alltså snart gått två år sedan hon fick katetern och en sådan ska endast sitta temporärt. Under en operation, eller max ett par veckor.

Vi barn har ringt och skrivit till lämpliga instanser, men utan resultat. Några misslyckade stressade försök har gjorts, då katetern tagits bort och sedan ska vår mamma ha fått några timmar på sig att på egen hand kissa och få blåsan att fungera igen.

Vår mamma - som själv jobbat inom vården och tagit hand om gamla på bästa sätt- blir inte behandlad som hon själv behandlat andra. Hon har jobbat till sista yrkesverksamma dagen och hon har skött sina och även andras barn. Hon har varit en god samhällsmedborgare.

När en hund behandlas illa, rycker omgivningen in, folk blir upprörda - med rätta! Men, vem reagerar när livet förstörs för en gammal människa som inte gör sin röst hörd? Svar: ingen kompetent inom sjukvården.

Vem vet hur det är, att som en äldre person, cyklande i värmen ha en kateter fastsatt på benet? En kateter som inte alltid fungerar som den ska, den har läckt och då har ett akutbesök vid många tillfällen blivit ett måste.

Jag skäms över att inte kunna hjälpa vår mamma! Men felet ligger faktiskt hos sjukvården. Det finns inget att skylla på. De bollar henne fram och tillbaka.

Sista budet var en sköterska som ringde och tyckte att; citat: "det vore kanske bra att skriva in henne på en demensavdelning en längre tid för att där kunna ta bort katetern".

Säg det till en kvinna som klarar av att bo själv i hus, handla och betala räkningar.

Vår mamma behöver specialisthjälp! Hon borde läggas in på Falu lasarett där det finns tillgång till större specialistkompetenser och framför allt; det var i Falun allt började. I Falun kan man ha henne inlagd på lämplig avdelning- ta bort katetern och träna hennes urinblåsa till funktion igen. I Falun finns anhöriga som kan stötta. Vänta inte längre! Till senhösten har hon haft KAD katetern i två år.

Snälla, hjälp vår mamma så att hon kan börja kissa igen. Nu! Hon kan leva i 10-15 år till. Hjälp henne återfå sitt liv. Ta inte hennes liv.

Det kunde vara din mamma