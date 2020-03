Insändare: Stanna hemma och lyssna på musik

Nu när vi håller oss på hemmaplan och inte kan gå på konserter och liknande, vill jag tipsa om några bra jazzartister till den som vill ha tips.

Veronica Swift är en ung amerikansk jazzsångerska som nyligen var i Sverige på turné. Hon kommer att bli en stor artist inom jazzvärlden trots att hon bara är 23 år. Jag tycker att hon tillhör dagens bästa nya jazzsångerskor.

Ett annat tips är att lyssna på Benny Benack III, en musiker som spelar trumpet och piano. Han kommer från Pittsburgh och är en bra jazzmusiker. Både dessa kan höras på YouTube och Spotify.

Filmer som rekommenderas är: Vertigo av Alfred Hitchcock, Harvey med James Stewart, 12 angry men, Blåsningen (The Sting), West Side Story (1960), The Blues Brothers, Mel Brooks The Producers (både klasikern och musikalen), The Muppet Movie, Muppets Take Manhattan, Muppet Caper, Mupparnas julsaga, Good Bad and Ugly, The Seven Samari, Yojimbo, Magnificent Seven, Godfadern och Rosa Pantern.

Andreas Ulanowsky

Rättvik