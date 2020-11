Insändare: Stoppa våld och övergrepp mot kvinnor och flickor

Våld mot kvinnor har förekommit i alla tider. Våld är inte bara fysisk och psykisk misshandel, det kan också vara hedersrelaterat våld, könsstympning, sexuella övergrepp och barnäktenskap. Vi uppmanar alla att arbeta för att säkerställa en värld fri från våld mot kvinnor och flickor och att förhindra att flickor under 18 år gifts bort.

Zonta uppmärksammar problemen under kampanjen "Zonta says NO to violence against women". Den sammanfaller i tid med FN:s 16 dagar långa kampanj mot könsbaserat våld, med start 25 november, internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, och avslut den 10 december, internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Statistisk visar att var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Låt 16 dagar mot kvinnovåld bli 365 dagar med kvinnofrid. Tillsammans kan vi förändra! Hjälper du till?

Här i Falun/Borlänge gjordes 274 polisanmälningar år 2019 som gällde "våld mot kvinna över 18 år", siffror som väcker eftertanke! (Brå årsstatistik). Vi i Falun-Borlänge Zontaklubb kommer att vara aktiva i kampanjen Zonta says NO genom att varje dag göra inlägg i vår grupp på Facebook med egentillverkade filmer och fakta. Vi gör också en insamling till kvinnojourerna i Falun och Borlänge.

Zonta International är en ledande global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter, genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Medlemmarna i Falun Borlänge Zontaklubb genom Ann-Katrin Hernandez Ekström, vicepresident