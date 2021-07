Insändare: Streetsmart

Dagen hade bara börjat, gatuserveringen låg öde. Bara jag, en kaffe, croissant och tystnaden. Jag vilade mina sinnen, tomglodde ut mot gatan och det fanns ingenting som störde.

Reste mig för ett besök på toaletten och hann bara några meter innan en mås var framme vid mitt bord och tog min croissant. Bedrövad kunde jag bara se på.

Dock händer något jag inte räknat med när en skata attackerar måsen när den ska lyfta med croissanten i näbben. En sällsam upplevelse.

Skatan lyckas lösgöra brödet från måsens näbb som faller in under en bil parkerad längs gatan vid caféet. Bilens mellanrum, underredets avstånd till gatan är för litet för måsen men skatan kan utan svårigheter komma under. Den gör så skatan, försvinner från mitt synfält in under bilen och jag kan ändå se, föreställa mig hur den njuter av min croissant, ostört i lugn och ro under bilen.

Måsen är besegrad och har uppgivet flugit iväg, men staden rymmer ju fler caféer med uteserveringar.

Skatan kommer lite senare fram under bilen, gör några jämfotahopp och lyfter, flyger iväg, med en slags värdighet.

Stadens lag gäller. Smartast vinner, inte hönshjärnorna.

Mats Hansson