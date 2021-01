Insändare: Struntprat förpackas som vetenskap

Sveriges Radio sände den 18, 19 och 22 januari vetenskapsprogram om några aspekter som är bra att ha i åtanke när forskningsrön kommer på tal i till exempel massmedia. I programmen tar man upp benägenheten att söka bekräftelse på en förutfattad mening, att använda för få försöksobjekt i studier och att dra slutsatser av enstaka studier. I programmen tas också upp svårigheter att replikera resultat, det vill säga, det går inte att nå samma resultat två gånger. Samma saker tas också upp böckerna Kris i forskningsfrågan av Hanne Kjöller och Larmrapporten av Emma Frans. Programmen och böckerna beskriver hur skattepengar många gånger går till undermålig forskning.

De som håller på med forskning har en lång utbildning men de söker som de flesta av oss omedvetet bekräftelse på något som man starkt tror på och därför publiceras ibland resultat som passar men resultat som motsäger en studerad hypotes göms i någon skrivbordslåda. Att resultatet av en studie blir publicerat i en ansedd vetenskaplig tidskrift är ingen garanti för att studien är väl genomförd.

Frågorna som radioprogrammen och böckerna tar upp är viktiga såväl för forskare som för var och en av oss både privat och i yrkeslivet.

Några exempel som jag stött på när skattepengar försvinner till ingen nytta i dålig forskning. SLU studerade om det vid grupphållning av katter spelade någon roll om katterna fick 1, 2 eller 4 kvadratmeter golvyta var. Man kom fram till att det inte spelade någon roll och resultatet kom senare att medföra att lagstiftningen sänkte utrymmeskravet från två till en kvadratmeter per per katt. Vad ville man uppnå med studien? Gick man in studien med ett förutfattat önskemål om att kunna minska katternas utrymme och ansåg sig ha fått det bekräftat? För katterna blev det en försämring.

Jag känner till ett svenskt företag som sedan 2007 mätt vågor i hjärnstammen på patienter inom psykvården för att se om dessa vågor skulle kunna indikera att patienterna led av adhd, schizofreni eller bipolär sjukdom. Genom åren har de samlat på sig data från mätningar som dels utförts på universitet och dels direkt bekostats av ett antal psykkliniker. På 14 år har de inte kunnat visa att mätresultaten ger tillräcklig tillförlitlighet för kliniskt bruk. Det gäller för forskare att inse när det är dags att sluta och låta forskningsresurserna användas till annat.

Vem har inte läst om att det ena eller andra är bra för hälsan och senare kommer rapporter att samma sak är farlig?

Tyvärr faller journalister alltför ofta för att ge utrymme åt resultat från i någon bemärkelse undermålig forskning. Vem har inte läst om att det ena eller andra är bra för hälsan och senare kommer rapporter att samma sak är farlig? Om smör ena dagen är nyttigt och nästa farligt kan man på goda grunder misstänka att rubrikerna grundar sig på några små, enstaka studier som det inte går att dra annat än svaga om ens några slutsatser alls av. Men de orsakar oro hos många som läser om dem.

Då och då dyker det upp redaktionella artiklar som inte är annat än reklam för kvick-fix-metoder för att må bra. Istället för att kritiklöst ge strunt utrymme, borde journalister och läsare fråga efter bevis för att sådana kvick-fix-metoder har vetenskapligt stöd. När massmedia redaktionellt sprider ren propaganda för antivaccination kan det bli farligt för samhället.

Inom offentlig förvaltning har stora pengar ödslats på handläggning av ärenden där elsanering krävts utan att någon som helst vetenskaplig grund finns för begärda åtgärder.

Vem som helst kan genom att läsa på lära sig, att bli misstänksam om något som låter alltför bra eller dåligt har vetenskapligt stöd. Jag vill därför varmt rekommendera de nämnda radioprogrammen och böckerna, för att bättre kunna stå emot strunt som försöker klä ut sig som att det vore fråga om vetenskap och samtidigt rädda både egna och det allmännas pengar.

Annika Rullgård