Insändare: Svårt att stanna hemma vid symptom

I en tid då det råder pandemi bör alla ta ansvar. Det är regelbundet kritik mot Folkhälsomyndigheten, regeringen eller enskilda grupper som inte gör "rätt".

Vad är då att göra rätt? Stanna hemma vid symptom är ett, jobba på distans om möjligt är ett annat, att undvika folksamlingar och offentliga rum är ytterligare ett. Dessa saker blir egentligen främst individens ansvar. Men hur lätt är det då att göra rätt?

Samhället, som är vi alla tillsammans, tillåter ofta inte individen att göra rätt. Det finns exempel där folk måste gå till jobbet trots symptom eftersom det inte finns vikarier, andra som måste gå till jobbet trots att de är eller bor med någon som tillhör riskgrupp, ytterligare någon som får avslag från Försäkringskassan trots att de har intyg om att de haft covid-19 och fortfarande är sjuka.

Låt detta sjunka in och fundera på vilket samhällsklimat vi har

De som under sommaren tagit tåget av någon anledning kan även vittna om att flera av de privata aktörerna packat in folk som sillar, så vad hjälper det att just SJ har tagit bort varannan plats?

Själv var jag på en arbetsintervju hos en offentlig organisation nu i höst där jag blev uttagen till första och andra intervju, sen även en tredje där vi bara var två kandidater kvar. Denna intervju skulle ske en torsdag. I början på denna vecka blev mina barn sjuka, sedan min fru och på onsdagen blev det min tur, så jag pratade med arbetsgivaren om att skjuta upp intervjun till veckan efter. De bokade om till dagen efter (fredag) trots att jag ville avvakta och som väntat var jag ju fortfarande dålig på fredagen.

De ville kort och gott att jag skulle komma in ändå, till en skola med 2000 elever och runt 500 anställda. Jag sa att jag inte med gott samvete kunde komma in sjuk mitt under rådande pandemi men att vi kunde ta intervjun efter helgen.

På måndag förmiddag ringde de och berättade att de anställt den andra kandidaten. Låt detta sjunka in och fundera på vilket samhällsklimat vi har. För mig personligen spelar det inte så stor roll, jag och min familj klarar oss ändå, men för någon annan kanske det skulle vara avgörande för att kunna betala hyran. Det är detta som gör mig så förbannad. Hur ska alla kunna ta personligt ansvar över att förhindra smittspridning när det främst drabbar en själv. Där de som INTE tar sitt ansvar tjänar på det. Samhället inte är förlåtande nog.

Är det konstigt att viruset sprids?