Insändare: Till alla sossar och allmänna vänsterväljare

Tidningar och sociala medier översvämmas av insändare och debattartiklar från borgerligheten. I DD fanns en insändare som lovprisade RUT och nån dag senare en insändare som lovprisade valfrihet i välfärden. Till alla sossar och allmänna vänsterväljare vill jag uppmana.

Gå till motattack för sjutton, kamrater - det är allvar nu!

Några repliker har jag ännu inte sett från socialdemokratiska föreningar, från arbetarkommuner, från LO-distriktet eller för den delen från Vänstern i länet. Det måste finnas hundratals medlemmar som kan fatta pennan och slåss för det ni/vi tror på, för jämlikhet, rättvisa och solidaritet, men var f-n är ni?

Till er alla här omnämnda, läs Göran Greiders sommartal, i Dagens ETC. Så borde ni/vi tala, skriva, agitera, argumentera, debattera, men var f-n är ni? Nu är jag medveten om att inte ens alla socialdemokrater har DD, men ni som har tidningen, sitt inte still och tig. Ta ton, skriv repliker, debattinlägg, insändare. Ta strid för det ni/vi tror på. Motståndarna sitter inte still och kom sen inte efter valet och gnäll om nyliberalerna kommer att utse regering. Det är allvar nu!

Allan Mattsson

Långshyttan