Insändare: V har aldrig brutit en överenskommelse

I ett svar till Socialdemokraternas debattartikel om det olämpliga med ett fulltaligt kommunfullmäktige, svarar nu fem företrädare från den politiska minoritetsledningen och hänvisar till att boven i dramat egentligen är Vänsterpartiet.

Man menar att vi i bästa Al Capone stil utövar utpressning och idkar politisk sabotage. De hänvisar till överenskommelser som ska ha slutits mellan de olika partiernas gruppledare och att Vänsterpartiet aktivt brutit mot dessa.

Det är sant att vi gjorde en uppgörelse om halverat fullmäktige och det är sant att fullmäktige tagit beslut om att möjliggöra deltagande på distans, men därefter går det inte att per definition att tala om överenskommelser.

Vi har fört samtal om hur mötena ska kunna gå till, men det har aldrig landat i någon samstämmig uppgörelse, utan villkoren och mötesformerna har dikterats av den politiska ledningen. När det har resulterat i icke fungerande demokratiska processer, har vi haft invändningar och tvingats vidta åtgärder. Alla förtroendevalda ska få likvärdiga förutsättningar att kunna delta i det politiska arbetet.

Vänsterpartiet har aldrig vägrat att hitta lösningar och vi har aldrig brutit mot en överenskommelse som vi slutit, vi har heller aldrig hymlat att vi sätter de demokratiska spelreglerna högst.

En påminnelse till den politiska minoritetsledningen "It takes two to tango or you dance solo". Det krävs extra mycket inlyssningsförmåga och vilja till samarbetslösningar, om man väljer att leda i minoritet.

Patrik Liljeglöd

gruppledare Vänsterpartiet Falun