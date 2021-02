Insändare/Vaccinsamordnare: "Vi hoppas på förståelse"

Replik på insändaren "När får vi vår spruta?” publicerad i DD den 11 februari.

Vaccin mot covid-19 fördelas av Folkhälsomyndigheten. Region Dalarnas tidplan, som styr när olika grupper ska erbjudas vaccin mot covid-19 i Dalarna, bygger på nationell tilldelning av vaccin och när leveranserna av vaccin sedan kommer.

Vi kommer först kalla de som är 80 år och äldre via brev eller telefon

Region Dalarna erbjuder befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccinet levereras.

Det är viktigt att känna till att det råder osäkerhet kring leveranserna av vaccin och vi hoppas därför på förståelse för att tidplanen kan komma att ändras.

Vi kommer först kalla de som är 80 år och äldre via brev eller telefon. Därefter kommer de som är mellan 65 och 79 själv kunna boka vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon.

Region Dalarna kommer att informera brett när vaccinationsbokningen öppnar.

Olof Ehrs

vaccinationssamordnare, Region Dalarna