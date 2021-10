Insändare: Vansinniga beslut

- Treåring utvisas till Nigeria! De ansvariga för detta beslut har uppenbart ingen känsla för hur ett så litet barn skall känna, när det rivs upp från en trygg tillvaro och hamnar någonstans där han inte känner någon. Var har empatin tagit vägen? Om det ens har funnits någon hos de som fattat beslutet.

- Vi har en annan händelse, som skett i dagarna, som går rakt emot ovan nämnda beslut. Det var ett antal människor som för en tid sedan inte tyckte om Sverige och gav sig iväg till IS. De borde omgående mist sitt Svenska medborgarskap. Med sin medverkan i IS, oavsett vad de gjorde, stödde de IS verksamhet. Nu har ett antal av dessa kvinnor kommit till Sverige. Enligt nyhetsmedierna har de förhörts, men släppts. Hur kan något sådant hända? De skulle absolut inte fått komma tillbaka. När de nu är här, vad kommer då att hända?

Hur kan man utvisa ett litet oskyldigt etablerat barn till ovisshet och samtidigt ta emot vuxna kvinnor som uppenbarligen ställt upp för IS och deras brutala krigföring?

Jämför de två ovan nämnda besluten.

Dan Ericson (S)