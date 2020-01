Insändare: Vapen dödar -hur kan vi försvara oss?

Att unga män dör i gängskjutningar trodde vi endast hände i USA. Idag händer det här, med 38 döda och 112 allvarligt skadade i 319 skjutningar under 2019.

Var finns satsningar på nedrustning och begränsningar av vapenexport till länder i krig?

I USA gör de generösa vapenlagarna att det finns vapen i överflöd. Här kämpar polisen med att kontrollera illegal vapenhandel och gängens tillgång till vapen; än så länge utan större framgång.

Lyfter vi blicken till vår omvärld ger inte heller det någon känsla av trygghet. Sipri har just publicerat siffror på världens militärutgifter för år 2018. De visar att USA satsade 649 miljarder dollar på militären under 2018, följt i fallande ordning av Kina, Saudiarabien, Indien, Frankrike och Ryssland på sjätte plats med 61,4 miljarder dollar. Vapen dödar också i händerna på all världens militärer.

Under årets Folk och Försvar var det mycket tal om upprustning, men mindre om vapenkontroll och nedrustning. Att riksdagen ökar satsningen på militären för att nå 84 miljarder kronor år 2025 tyckte moderaterna var för litet och ville anslå nio miljarder till. Var finns samma generösa inställning till att bekämpa gängkriminalitet och vapenhandel här hemma? Var finns satsningar på nedrustning och begränsningar av vapenexport till länder i krig? Var finns rösterna som talar om mänsklig säkerhet som bästa försvar? De hördes inte i Sälen i år.

Ingegerd Municio, medlem i Kvinnor för Fred