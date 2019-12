Insändare: "Vi skapar till stor del vårt eget helvete"

Varför lider vi? Den relativt nya terapiformen "Acceptance and Commitment Therapy" (ACT) menar att vi lider bland annat därför att vi väljer att inte acceptera sånt vi måste acceptera.

I terapiformen exemplifierar man ofta med vädret. Regnar det ute kan vi välja att inte acceptera, eller acceptera detta faktum. Oavsett vad vi väljer så kommer det regna lika fullt. Men väljer vi att acceptera att det regnar så kan vi använda den sparade energin till att tänka på hur vi kan skydda oss mot regnet, istället för att ägna oss åt en tröstlös kamp mot regnet. Vi tjänar med andra ord på att acceptera.

Det finns fler exempel på vad vi måste acceptera, till exempel vårt åldrande. Vi blir oundvikligen äldre. Acceptera detta faktum och njut av livet så gott det går. Eller stånga din panna blodig till ingen nytta. Vi bör givetvis leva så hälsosamt vi förmår, äta nyttigt och motionera, det kan vi påverka. Men faktum kvarstår att åldrandet rullar bara åt ett håll, ungdomens lyster är inget vi kommer få tillbaka, det vore självbedrägeri att tro. Du behöver bara erinra dig skvallertidningarnas bilder på stelt leende hollywoodkändisar för att förstå vad jag menar.

Jag kan ta ett exempel ur mitt egna liv.

Länge accepterade jag inte det faktum att jag tappade håret. Istället satsade jag både pengar och hopp på att produkter skulle stoppa håravfallet. Det enda det resulterade i var ett ännu större hål i plånboken och fortsatt frustration. Jag funderade till och med på att genomgå en hårtransplantation. Något som hade fått mitt hår att se lite tätare ett tag. Men För att behålla tätheten skulle jag dessutom bli tvungen at genomgå nya operationer med jämna mellanrum, då man förlorar hår hela livet. Så småningom insåg jag att kampen mot mitt håravfall inte var en kamp jag kunde vinna och sent omsider accepterade jag detta faktum.

Genom att inta en mer ödmjuk och avslappnad attityd till vår egen förträfflighet får vi också mindre att förlora och blir på så sätt både starkare och mindre sköra

Nu var det inte så att jag vaknade upp en morgon och bara accepterade min annalkande flintskallighet. Acceptansen kom gradvis. Tills det nådde en punkt då jag kände att kriget mot mitt håravfall nött ut min kamplust och fått mig att tycka att kampen för en tätare kalufs blivit meningslös. Att acceptera är dock oftast inte något man bara bestämmer sig för en gång så är allt fixt och färdigt. Istället handlar det om att inta en attityd som präglas mer och mer av strävan mot ett accepterande förhållningssätt. En gammal berättelse som jag tycker på ett bra sätt beskriver fördelen med att acceptera är berättelsen om maskrosorna:

"En man köpte ett hus och bestämde sig för att han skulle ha en riktigt vacker gräsmatta. Han jobbade med den dagligen och gjorde allt för att få den finaste gräsmattan i området. Hans största problem var att han hade så många maskrosor som dök upp. Han ägnade timmar att dra upp varje maskros, men blev förtvivlad när de dök upp om och om igen. Han testade utrotningsmedel, han tog dit experter. Han lade ut enorma summor pengar och tog all sin tid åt att bekämpa maskrosorna på sin gräsmatta. Ofta somnade han helt utmattad. Till slut fick han rådet att kontakta en man som ansågs visast och klokast i staden. Han gick dit och berättade om sitt problem och den vise mannen svarade. "Lär er att tycka om maskrosorna". (Texten finns återgiven i boken: ACT för LVM av Gabriella Svanberg).

På samma sätt som vi kan inta ett accepterande förhållningssätt till vår kropp och till materiella begränsningar kan vi inta ett accepterande och flexibelt förhållningssätt till bilden av oss själva och våra åsikter. Genom att inta en mer ödmjuk och avslappnad attityd till vår egen förträfflighet får vi också mindre att förlora och blir på så sätt både starkare och mindre sköra. Ytterligare en berättelse beskriver på ett bra sätt fördelen med ett både ödmjukt och flexibelt psyke.

Mången "helvete" har skapats endast på grund av att personer valt att inte acceptera sin situation, när "paradiset" i själva verket varit ett accepterande ifrån. Ja vi skapar till stor del vårt eget helvete. På samma sätt som den korsfäste Jesus sade till tjuven vid hans sida: "Redan idag ska du vara med mig i paradiset" (Lukas 23:43), kan du vara med dig själv i paradiset redan idag genom att förlåta dig själv och acceptera din historia och annat du svårligen kan förändra.

Istället för att visa upp oss som starka och framgångsrika och sätta på oss en t-shirt med budskapet "No fear" eller "Just do it", borde vi enligt Steven C Hayes (ACT:s grundare) sätta på oss en t-shirt med budskapet "It’s okey to be me, with all of my history". (Det är okej att vara jag med hela min historia).

Och just i vår oförmåga och förmåga att acceptera, tror jag mycket av vår olycka och därmed också lycka ligger.

Patrice Soares, debattör