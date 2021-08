Insändare: Vi släpper ut minst och betalar mest

Regeringen har beslutat att bensin och diesel ska innehålla mer etanol för att uppnå deras beslutade mål att minska CO2-utsläpp i Sverige. Effekten av detta blir att de totala CO2-utsläppen i världen minskar med mindre än 0,0015 procent. Men vår regering har tillsammans med FN i Parisavtalet godkänt att Kina och andra utvecklingsländer får bygga fler kolkraftverk, vilka ökar de globala utsläppen av CO2 med mer än 1 procent per år! Smart men de kanske tror att Kinas CO2 inte är lika farlig som vår eftersom de är fattigare än oss. Regeringen har även uppskattat att bränslet blir 30-50 öre dyrare per liter och att bilen drar lite mer bränsle nu. Men vad gör det när vi redan nu betalar överlägset mest av alla länder per person till EU och FN för att minska koldioxidutsläppen.

Anonym