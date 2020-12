Insändare: Vi tänder ljus för demokratin

Vi tänder ljus på Sveatorget i Borlänge mitt på dagen och under kvällen. Vi önskar även att ni som stannar hemma tänder ett ljus för mänskliga rättigheter och demokratin.

Årets 5i12-manifestationer; Demokratin och pandemin, med upprop den 5 december, sker när demokratin i Sverige fyller 100 år.

Kampen för allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män hade pågått i många år och fullföljdes åren runt sekelskiftet 1921 med de formella besluten i Riksdagen som betraktas som demokratins genombrott i Sverige.

Även 5i12-rörelsens trettioåriga arbete grundar sig på grundlagens fri- och rättigheter, nämligen rätten att demonstrera. Att fritt få samlas och höja rösten, fritt uttrycka åsikter och ställa rättmätiga krav. Enskilda människors engagemang som gjort Sverige till ett av världens rikaste länder.

Inte ens en allvarlig pandemi kan tysta våra budskap om mänskliga rättigheter och demokrati

I år sker våra aktiviteter i skuggan av pandemin som tyvärr innebär begränsningar i hur vi manifesterar på gator och torg. De föreskrifter som gäller för pandemin gäller för alla och även den 5 december och det sätter sina begränsningar som vi måste ta hänsyn till.

Men restriktionerna gäller inte våra budskap. Inte ens en allvarlig pandemi kan tysta våra budskap om mänskliga rättigheter och demokrati. Budskapen har genom åren varierat och har alltid bottnat i demokratin. De har bland annat handlat om rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, likabehandling, mänskliga rättigheter, hot, hat och våld. Budskap som påverkar och är avgörande för hur en demokrati fungerar.

De budskapen får aldrig tystna, inte ens under en pandemi. Men i år måste det ske under andra former och genom andra kanaler. Här kommer de digitala medierna att spela en ännu större roll än tidigare. Där måste vi även i år höja våra demokratiska röster mot rasism och främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter och demokrati. Så att de hörs och syns i Södertälje och Umeå, i Malmö och Mellerud, i Norrköping och Växjö, i Minsk och Amazonas, i Warszawa och Washington, och i Mellanöstern och Kurdistan.

Låt de många fredliga och demokratiska rösterna om solidaritet och människors lika värde på olika sätt översvämma och segra över de få rösterna om hat, hot och våld.

När pandemin är över kommer den att utvärderas ur olika aspekter, bland annat hur den har drabbat olika grupper i samhället. Det finns redan nu tecken på att den oftare drabbar utsatta människor beroende på varifrån vi kommer, hur vi bor, ålder, kön, vilken inkomst vi har med mera. Många, speciellt våra äldre lever i ensamhet på grund av besöksrestriktionerna. En speciellt utsatt grupp är också våra asylsökande som lever under svåra förhållanden med en oviss framtid och få sociala kontakter. Ett kort telefonsamtal i höstmörkret kräver inte mycket men kan bidra till att göra vardagen ljusare. Någon kan inte göra allt men alla kan göra något.

Gör din röst hörd - det gör skillnad!

Föreningen Dialogen, internationella Kvinnoföreningen (IKF)

Kurdiska Kulturföreningen i Borlänge

ABF Borlänge-Nedansiljan