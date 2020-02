Insändare: Vi vuxna måste vara förebilder och locka fram det goda i varje barn

Jag tror att människan föds med goda avsikter och intentioner. För mig är detta en viktig grundtes.

I vårt samhälle, med andra ord i hemmet, i skolan, i arbetslivet och under vår fritid, uppstår dagligen konflikter av skilda slag. Dessa olika former av ”mänskligt gnissel” är idag ett stort samtalsämne. Högt upp på massmediernas agendor finns våld och förtryck i olika former och skepnader. Vi möts dagligen av dessa nyheter och frågar oss vad vi kan jag göra åt våldet. Vems är felet? Varför gör man ingenting? Syndabockar letas fram och hängs ut för allmän beskådan. Det kan vara skolan, lärarna, föräldrarna, polisen, politikerna, våra invandrare eller arbetslösheten.

Förebyggande verksamhet är en förutsättning för att polisens arbete ska lyckas och det bästa sätter att minska ”gnisslet” på sikt. Att tidigt tillsammans med barnen ta upp begrepp som ensamhet, rädsla, otrygghet och fantasi är en god början. Detta kräver att vi vuxna vågar vara just vuxna och stå för en åsikt och tro på den. Att vi kan vara de vuxna förebilder som på ett medmänskligt sätt lockar fram det goda som finns i varje barn. Tänk att i ett barns ögon få se en gnista tändas av hopp och vilja!

Tänk att få känna den kraft, kalla det gärna kunskap, som barnet släpper lös när det talar om hur det kan kännas att vara ensam, rädd eller ledsen. Allt detta får mig att inse, att vi måste ta barnens funderingar om känslor på allvar och hjälpa varandra att bli bättre människor.

”Vem springer du iväg ifrån” frågar bokhandlaren i filmen ”Den oändliga historien”. I filmen får vi möta kunskap, kunskapen om oss själva. Det är i fantasin vi får lära oss att vara människa. Så fort du tänker ”jag vet inte” måste du tänka på fantasin. Vi får inte smita ifrån de kunskaper vi alla har inom oss!

Att få ha privilegiet att arbeta tillsammans med barn och få möta deras argument är både spännande och berikande. Det skänker mig en känsla av hopp. Under mina besök i skolor använder jag ibland filmen som ett verktyg att locka fram känslor. Detta är ett sätt att arbeta mot våld och förtryck, men för större självinsikt och tolerans. Att sätta ord på våra känslor när vi ser på film, leder till att vi blir lite bättre på att förstå varför andra människor beter sig som de gör i vissa situationer. Men framför allt leder det fram till kunskapen om hur vi själva kan känna och agera i en viss situation. Att arbeta förebyggande med film lär oss att även filmen är ett språk. Filmen är känslans språk. Ett språk som barn och ungdomar är mycket intresserade av och även mycket duktiga på att läsa.

För mig känns det viktigt att vi visar barnen att det går att förändra dåligt till bra. Att det är idé att tala om våra känslor. Att alla barn är lika mycket värda, samt att våld och förtryck skapas där människorna glömt sin fantasi!

Claes Mankler, Bjursås

Föreläsare, inspiratör bland barn, ungdomar och viktiga vuxna i dessas närhet