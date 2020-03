Insändare: Vilka klimatprojekt kan vi stödja?

Svar till Solveig Samuelsen från Klimatsvaret- CCL Sverige, som skrev en insändare i DD den 27 februari.

Solveig, du skriver att vi måste vara beredda att betala vad det kostar att rädda klimatet. Men vad kostar det då? Jo en åttiondedel av världens BNP.

Varje gång jag får lön ger jag bort tusen kronor till välgörenhet

Ett amerikanskt forskarlag har tittat på hur pengarna ska fördelas på olika lösningar och hur mycket det kostar, samt hur mycket man tjänar, för det gör man på 30 års sikt.

Att genomföra alla de 80-talet lösningar som tillsammans står för lösningen kostar 29 biljoner dollar över 30 år, och sparar 74 biljoner dollar över 30 år. Per år kostar det alltså under 1 biljon, jämfört med globala BNP på över 80 biljoner per år. Vill du veta mer googla Project Drawdown.

Varje gång jag får lön ger jag bort tusen kronor till välgörenhet. Jag har tidigare gett 333 kronor till Läkare Utan Gränser, men nu har jag bytt till klimatprojekt eftersom jag anser att vi har ett klimatnödläge. Det mest effektiva är att ge flickor utbildning och kvinnor tillgång till p-medel och därför har jag återigen börjat ge till amerikanska Planned Parenthoods internationella gren.

Tyvärr finns det inga andra som jag känner till som jobbar med detta som man som privatperson kan stödja, eller känner du till några?

Om man inte vet vilka klimatprojekt man vill stödja så kan man klimatkompensera på någon av de sajter som har "gold standard" det garanterar att projekten är hållbara.

CD