Insändare: Vilseledande formuleringar om vindkraft

Politiker i Malung-Sälen skriver om vindkraftverk på Ripfjället i en insändare i DD. Där skriver de att vinden är en naturresurs som ger stora mängder förnybar el, att den beräknade produktionen uppgår till mer än dubbelt av Malung-Sälens kommuns årliga elkonsumtion.

Politikernas formuleringar är förledande.

Elen från Ripfjället går inte till Malung-Sälen utan till det stora svenska elöverskottet som går utomlands

Vinden är förnybar men el från vindkraftverk är inte förnybar utan orsakar stora utsläpp av koldioxid. Elen från Ripfjället går inte till Malung-Sälen utan till det stora svenska elöverskottet som går utomlands.

Med stöd av regeringens politik planerar branschorganisationen Svensk Vindenergi utbyggnad med ytterligare tusentals vindkraftverk. Affärsidén är att projektera vindkraftverk och snabbt sälja tillstånden vidare till främst utländskt ägande (80 procent).

Sverige har fortfarande tillräcklig och fossilfri elproduktion varav vattenkraft och kärnkraft ger ungefär 80 procent. Vindkraften motsvarar ett varierande elöverskott som skickas utomlands.

Vindkraft orsakar mindre koldioxidutsläpp än kolkraft, men tre gånger mer koldioxid än kärnkraft per terawattimme under livscykeln. Kärnkraft orsakar lägst CO2 per TWh, även mindre än vattenkraft, vilket är avgörande för klimatpåverkan.

Fyra riksdagspartier (MP, S, C och V) har ändå valt en politik som riskerar att leda till en avveckling av kärnkraft och en gigantisk utbyggnad av vindkraft med leverans av el till utlandet.

Syftet med nuvarande vindkraftspolitik är att Sverige skall framstå som ett föredöme och hjälpa länder i Europa och världen att avveckla kolkraft. Effekten är givetvis proportionellt mikroskopisk och omöjlig att avläsa. Resultatet av politiken märks desto mer i Sverige med stora skador på landskapet och högre elpriser som följd.

FN:s klimatpanel har redovisat flera scenarier som alla visar att kärnkraften behöver öka till minst det dubbla för att det skall bli möjligt att avveckla kol och olja och nå klimatmålet.

Kärnkraft av nya generationer kan bli säkrare och effektivare än de tidigare, utan risk för härdsmälta och med kortare förvaring av utbränt bränsle. I en variant av generation fyra kan torium tänkas som bränsle. Ämnet är vanligt i naturen till skillnad från uran.

Tyskland har satsat på vindkraft i stor skala, hittills cirka 20 procent av landets elproduktion, men motståndet hos befolkningen är numera stort. I den största delstaten Bayern anslöts bara åtta vindkraftverk till elnätet år 2018.

Tyska kapitalister kan i stället med gällande svensk politik placera sina vindkraftverk i det svenska landskapet och då påminnas om ett talesätt från tiden för trettioåriga kriget.

VV