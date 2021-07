Insändare: Vore det inte bättre att dra in bidragen för de som inte vill jobba?

Lite från pajaslandet Sverige! Vet inte om jag har missuppfattat något, men om jag har fattat rätt så ska vi alla köra elbilar och köpa elcyklar men det ska inte produceras någon el!? I Sverige så ska vi nu bygga bort bostadsbristen med hjälp av nya miljonprogramskaserner, men det ska inte produceras någon cement!? Vidare så ska vi ersätta all plast med pappersprodukter men vi ska inte hugga ner någon skog!? Det känns milt uttryckt som ett mönster. En annan sak som förbryllar är varför man i socialdemokratins Sverige talar om arbetslösheten, vore det inte mer passande att här och nu tala om "sysselsättningslösheten"? På tal om jobb och sysselsättning så skriker nu Norrland efter arbetskraft, situationen är så desperat att kommunalråd i Norrbotten och Västerbotten vill att staten ska gå in och betala flyttbidrag för att få människor från södra Sverige att flytta uppåt. Man vill alltså att staten ska betala ut bidrag för att folk ska jobba, vore det inte billigare och bättre att dra in bidragen för dem som inte vill jobba och ta dom arbeten som bevisligen finns? Men i ett land där invandrare har rätt till gratis tolk vid läkarbesök samtidigt som etniska svenskar pekas ut som rasister om dem vill träffa en svensk läkare, så förvånar absolut ingenting!

Spyflugan