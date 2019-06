Insändare: Bra med modern musik på Allsång på Skansen

Replik till insändaren "Annat var det på Bosse Larssons tid" i DD den 26 juni.

Allsång på Skansen är ett program som jag verkligen gillar. För min del saknar jag jazzmusik som en del av underhållningen. Men visor är en del av hela Allsång på Skansen-upplevelsen.

Det är andra tider nu än när Bosse Larsson och Lasse Berghagen ledde programmet. Idag får vi en mer modern form av underhållning och annan allsång än förr och det tycker jag är bra.

Idag är det svårt att boka in artister som var populära under Bosse Larssons tid. Dessusom är publiken på Allsång på Skansen en annan generation än den som gillade visor som spelades under Bosse Larssons tid. Musikstilen i programmet förändras utifrån vilka som sitter i publiken. Därför blir det allt mer modern musik som spelas och moderna allsånger.

Som allternativ, kan man åka på kryssning till Åland mitt i veckan då det bjuds allsång på morgonen på Birka Paradise. Eller så kan man ordna allsång med sin lokala förening. Då kan man sjunga bra visor.

Andreas