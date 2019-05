Insändare: Det duger inte att klaga i media

Det duger inte att bara klaga genom insändare, twitter, Instagram och Facebook.

Du måste också lägga fram din åsikt vad som ska göras för att det ska bli bättre. Du måste vara konstruktiv, påverka genom att tipsa dina politiker om vad du tycker ska göras. Detta är demokratins syfte, att folkets vilja får styra.

Här är mitt förslag på lösningen på glesbygdens merkostnad:

- Drivmedelskostnaden. En ökad drivmedelskostnad är ett stort gissel för dem som bor i glesbygden och det måste de kompenseras för. Den som bor i en glesbygdskommun bör ha lägre kommunalskatt. Det är befängt att de som bor i en fattig kommun med dålig service ska behöva betala de allra högsta kommunalskatterna.

- Kommunal utjämning

Den borde gå att införa så att kommunalskatten är lika i alla kommuner; alltså 29 eller 30 procent! Men i nuläget så bör du erbjudas mer av extra grundavdrag, eftersom samhällets service i just din hembygd har blivit så mycket sämre och halkar bara efter, allt mer ju längre som tiden går.

Visst är det befängt att kommuner med sämsta servicen, i de allra flesta fallen, har den allra högsta kommunalskatten? Var är detta för slags jämlikhet? Hela Sverige ska leva? I nuläget bara ett flummigt och tramsigt påstående!

Antag att detta extra grundavdraget var i storleksordningen 1,5 tusen kronor per månad, alltså ökning med 18 tusen kronor per år och som bara automatiskt dras av för de kommuninnevånare som skattar och bor i just de kommunen och där servicegraden är mycket försämrad. Där skulle då detta avdrag väl kunna kompensera den glesbygdens extra drivmedelskostnader för just den individen och som enbart har uppkommit på grund utav den bristande tillgången till kollektivtrafik i just den hembygden och all annan bristfällig service. Här talas det enbart om de faktiska kringkostnaderna som finns och inte om de avdragsgilla resorna från och till arbetet!

Bestäm nu bara vilka kommuner som har en fullvärdig service och som inte ska ha kompensation. Gradera sedan de övriga efter deras faktiska service -nivå och indela dem i fem olika grupper, så har ni därmed en möjlighet till att utjämna, på ett ärligt och korrekt sätt emellan landsbygden och tätorterna. Agera!

Extra avdraget kan indelas i fem grupper beroende på kommunens servicenivå. Undantag måste dock göras för de kranskommuner som ligger runt omkring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, då dessa kommuner inte har behövt bygga ut sina serviceverksamheter hitintills. Detta har medfört att de har en alltför låg egen kommunal servicegrad. Deras innevånare kan ändå lätt ta del utav alla storstadens faciliteter, på grund utav att de har kunnat parasitera på centralortens väl utbyggda servicefunktioner.

Arne E Åkerberg i Örebro