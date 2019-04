Insändare: Det finns mycket som kan förbättras inom vården

Dessa rader handlar om min far, som nu tyvärr är död. Jag upplevde att attityden inom sjukvården gjorde att han ansågs förbrukad på grund av sin höga ålder. Jag tycker absolut att sjukvårdspersonal borde ha haft en annan attityd till livet.

Vår far hade kunnat återhämta sig rent fysiskt och kommit hem igen till frun, huset, hem till sitt liv. Men så blev det inte.

Vår far dog efter att ha varit på lasarettet en kort tid. Han var äldre och hade opererats. På hans sjukrum fanns bland annat modern konst på väggarna. Far hade alzheimer. Han var en enkel människa och hemma fanns landskapsmålningar och sådana med berg och träd och annat som han älskade att somna och vakna till. Jag tycker det är opassande av landstinget att köpa in konst som sjuka inte kan relatera till. Man kan räkna ut att hans förvirring inte förbättrades av konsten.

Dessutom kunde lasarettsvistelsen ha kunnat vara bättre. Han bytte plats tre, fyra gånger under de tre veckor han vistades där. Dessutom verkade personalen tala om oss anhöriga - istället för med oss. Generalfel!

Man gav också olika besked om vår fars tillstånd efter operationen. Vi anhöriga fick två olika besked, varje dag.

1) Er far vill inte dricka/äta.

Underförstått var: försök att få i honom vätska och föda.

2) Er far får inte dricka/äta, för då kan han sätta i halsen och få lunginflammation. Underförstått var: ni måste hindra honom och får inte ge honom något.

Sjukvårdspersonalen tog av någon outgrundlig anledning bort droppet, själva vätskan och näringen, och vi anhöriga förstod aldrig varför. Inte heller har bilden klarnat nu i efterhand. Upplevelsen för oss anhöriga är att det var dålig kommunikation, för vi hade velat att vår far hade fått fortsatt dropp. Han hade ett människovärde.

Han fick ett eget rum då han kom till ett korttidsboende i södra Dalarna. Vi trodde att han skulle komma hem igen. Det ville vi och vi räknade med det.

Före operationen, hade han suttit hemma vid köksbordet, sovit i sin säng och druckit gott kokkaffe in i det sista.

Jag upplevde att det fanns en attityd som genomsyrade vår fars vård från all personal vi mötte och det var att "han var gammal".

Det som tog hans liv var frånvaron av droppet med näring och vätska, samt personalen som inte ens hade viljan att få honom frisk.

Dessutom vill jag lyfta en trist detalj, som inte är obetydlig och som man bör göra något åt inom sjukvården. Det är avsaknaden av närhet. Vår far och mor hade levt ihop mer än 50 år, en lång tid. Varför ges det då inte möjlighet till närhet, alltså kroppskontakt med kläderna på, för makar? Kroppskontakt ingår väl i rehabilitering? Det ger en enorm trygghet och ett inre lugn hos en person.

Vi hastade till korttidsboendet, men vi kom en liten stund för sent. Vår far hade dött uttorkad, hungrig och ensam på rummet då makan lämnat rummet för en kort stund.

”Älskande”