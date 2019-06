Insändare: Efter cancern: "Jag tänker aldrig skämmas"

Jag hade aldrig några problem med mina bröst, eller nån önskan om att de skulle se ut på något annat sätt än vad de gjorde. Jag var nöjd ända tills jag fick fick barn och verkligen ville amma och det inte fungerade. I skolan fick vi en snabb genomgång om att bebisar åt bröstmjölk den första tiden. Vi fick aldrig höra om att en hel del av oss skulle få problem med amningen. Jag blev en av alla dem som fick problem och då blev jag väldigt besviken och ledsen.

De var potentiella dödsfällor, äckliga och skrämmande

När jag sedan kände en knöl i det högra bröstet och fick diagnosen bröstcancer, ja från den dagen avskydde jag mina bröst. De förlorade sin sexuella betydelse, de var fettklumpar fyllda med ångest. Jag hatade dem, slutade ta på dem. Min man fick inte röra dem heller. De var potentiella dödsfällor, äckliga och skrämmande. Ett bröst fick jag ta bort omgående. Trots min önskan om att bli symmetriskt platt över bröstkorgen blev jag tvungen att behålla det andra, mot min vilja. "Vi skär inte i frisk vävnad", var svaret jag fick.

Då mitt fjärde barn föddes, mirakulöst och oväntat efter cancern, så gav bröstet plötsligt ifrån sig mjölk. Det hade det inte gjort med mina andra tre barn. Det var första gången jag kände positiva känslor för bröstet igen. Jag kunde amma hela 18 månader och för mig var det en underbar upplevelse. När jag avslutat amningen så fick jag göra ett bröst på min platta sida. En asymmetrisk kropp hade gett mig ont i ryggen och det i sin tur gav rädsla om potentiella metastaser.

En diep lambå gjordes, där fett och vävnad tas från magen för att bygga ett bröst. Det blev fint och jag vågade ta på det utan att drabbas av panikångest. Mitt andra bröst innehöll fortfarande bröstvävnad vilket för min hjärna var synonymt med en tickande bomb till att det skulle komma cancer även där. Fem år efter min första cancerdiagnos så fick jag äntligen igenom min önskan om att ta bort även det andra bröstet. Risken för ny cancer var beräknad till 20 procent. Min hjärna var livrädd och jag vågade aldrig känna igenom bröstet. Jag fick en pulsökning bara av tanken på att känna. Några gånger hade jag råkat komma åt bröstet och då känt knölar. Med panikångest som följd och även outhärdlig väntan på mammografi, onkologbesök och dom; cancer/inte cancer.

Det fanns inget vackert över det så kallade friska bröstet, bara rädsla, ångest

Det fanns inget vackert över det så kallade friska bröstet, bara rädsla, ångest. Nu är även det bröstet med bröstvävnaden borta och ett nytt bröst har skapats. Huden har töjts ut med en expanserprotes och sedan har ett 440 milliliter stort silikoninlägg satts in. Och vet ni vad? Jag älskar mina nya bröst! De må vara skapade av olika material, de är ärriga och endast ett bröst har hunnit få en kirurggjord bröstvårta. Färgtatuering saknas men ska dit i sinom tid. Bara ett bröst har känsel. De är säkert inte särskilt snygga i andras ögon men för mig är de vackrare än vad jag kunnat drömma om. Jag kan ta på ett linne och se ut som innan jag blev sjuk. De är tömda på all ångest jag levt med under flera år. Och inget kan vara vackrare än det. Hur osvenskt det än må låta så vill jag skrika: Wow, vilka snygga, symmetriska, sexuella, fantastiska, ärriga och cancerfria bröst jag har!

Alla har olika syn och önskan om rekonstruktion eller inte rekonstruktion efter en canceroperation. Det finns inget generellt rätt eller fel utan vi har vårt egna rätt inom oss. Jag tänker aldrig skämmas för att säga att mina nya bröst har gett mig ökad livskvalitet. Charlotta Lindgren