Insändare: Funderingar kring älgstammen

Jag var i Norge och pratade om älgar och jakt med min chef, som ansvarar för "Naturoppsyn i Lyngdal kommune". Jag frågade om han trodde att vargarna har ätit upp älgarna i Dalarna. Det trodde han inte alls, men menade att man borde undersöka älgarnas mat. Innehåller den verkligen den näring som älgarna behöver? Han var orolig över det faktum att älgarna blir allt mindre och hans teori kanske stämmer.

Min teori är att älgarna kan ha drabbats av någon slags sjukdom och jag är faktiskt orolig över om jag har rätt. Man har tydligen funnit en ny farlig sjukdom bland hjortar och älgar i USA, som heter CWD, chronic wasting disease. Djuren uppför sig konstigt och söker sig till och med in i tätbebyggda områden. Sjukdomen är dödlig och forskarna är oroliga över att sjukdomen kan spridas till människor när man äter kött ifrån detta vilt.

Michael Osterholm, director på University of Minnesotas center for Infections and Research Prevention, gick ut och varnade lagstiftarna i Minnesota Capitol den 7 februari. Det är oroväckande och jag vill uppmärksamma våra myndigheter här i Dalarna och att de tar kontakt med Michael Osterholm och håller sig underrättade över utvecklingen i Minnesota och USA.

Jag vill ha tillbaka älgarna i skogen och älgköttet som varit en tillgång i vårt folkhushåll. Jag var själv jägare under en lång tid men slutade jaga för ett tiotal år sedan, när jag märkte att det blev för dyrt och det blev för lite vilt i skogen.

Storbolagens arrendeavgifter var ju ett rent slag i ansiktet och dessutom skulle vi betala höga fällavgifter till Länsstyrelsen. Vart tog de pengarna vägen? Jag vet att en del skulle gå till "viltforskning".

Det är inte alls säkert att det finns något samband mellan älgsjukdomen i USA och frånvaron av älg i Dalarna, men det vore väl ändå intressant att få veta hur de viltvårdande myndigheterna i Minnesota arbetar.

Nu har jag lagt fram ett förslag om kontakt med ansvariga i USA. Vi kanske kan lära oss någonting av deras forskning.

