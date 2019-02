Insändare: Håller Vetenskapsradion på med vetenskap eller sensationsjournalistik?

Radioprogrammet Vetandets värld rapporterade nyligen att en skrämmande andel av producerat kött åts av katter och hundar och om att oönskade effekter uppkom av djurens konsumtion av animaliska födoämnen.

Rapporteringen byggde på en artikel skriven av en professor vid institutionen för geografi på UCLA. I programmet uttalade sig också en person som forskar om röding och abborre om vad som är bra för hundar att äta.

Katter är rovdjur vars matsmältningssystem är anpassat för att omvandla kött till både byggstenar och energi. Samma gäller förmodligen även hundar.

Mellan raderna kan utläsas att författaren vill att maten och avföringen från hundar och katter ska framstå som ett stort ett problem.

I artikeln som låg till grund för rapporteringen finns ett stort antal beräkningar av det ena eller andra slaget. Mellan raderna kan utläsas att författaren vill att maten och avföringen från hundar och katter ska framstå som ett stort ett problem.

Tyvärr utgår författaren från felaktiga ingångsvärden. När han räknar ut hur mycket mat en katt äter, använder han ett värde som är 75 procent för högt.

I artikeln anges att katters avföring uppgår till 42 gram per dag. Detta värde kommer från en studie i Brasilien med djurförsök när man undersökt hur olika sorters stärkelse påverkar insulinproduktionen hos katter. Men ju mer stärkelse kattmaten innehåller, desto mer avföring blir det. På goda grunder påstår jag att avföringen från en katt som äter stärkelsefri mat, det vill säga kött och köttbiprodukter, är mindre än 10 gram per dag.

När jag läser sammanfattningen av studien från Brasilien kommer jag att tänka på det höga stärkelseinnehållet i många sorters kattmat. Kan denna brasilianska studie med sina djurförsök ha genomförts för att se vilka stärkelsekällor som bäst lämpar sig som billig utfyllnad i kattmaten?

Resultaten av räkneövningarna i den aktuella artikeln blir naturligtvis fel när ingångsdata är fel. Om författaren avsiktligt använt för höga värden kan jag inte uttala mig om, men han har valt att redovisa uträkningarna på ett för katter och hundar negativt sätt.

Av CV:n för forskaren som uttalade sig om hundmat, framgår att han studerat mat till röding och abborre. Varför denne man fick uttala sig om hundmat förstår jag inte.

De program som säger sig rapportera om vetenskapliga frågor ska upphöra att okritiskt rapportera om enstaka studier utan att ens kontrollera kvaliteten

Det talas om att vi ska ha en reklamfri radio som nu betalas av skattepengar. Jag anser att de program som säger sig rapportera om vetenskapliga frågor ska upphöra att okritiskt rapportera om enstaka studier utan att ens kontrollera kvaliteten. Resultat av enstaka studier är inte vetenskap. Skattefinansierad journalistik får inte bedriva sensationsjournalistik utan ska vila på kvalitetskontrollerad verksamhet.

I stället för att rapportera om något som saknar saklig grund och som dessutom vinklar resultaten borde en kvalitetskontroll av underlaget gjorts. Om en kontroll av studien från UCLA hade genomförts, hade man på SR förhoppningsvis bestämt sig för att granska varför det bland refererade källor finns en studie om hur olika stärkelsekällor påverkar insulinproduktionen hos katt.

Kan det vara så att någon penningstark multinationell kattmatsproducent finansierat dessa djurförsök för att se vad de ska dryga ut köttbiprodukterna i kattmaten med? Hade studien genomgått någon etisk prövning med tanke på de katter som var försöksdjur? Två mycket intressanta frågor att söka svaret på.

Slutligen vill jag rikta en uppmaning till katt-och hundägare: Läs innehållsförteckningen på djurmatsförpackningarna och tänk på vilka djurförsök som ligger bakom icke-animaliska ingredienserna.

Annika Rullgård

SVAR DIREKT:

Gregory S Okins studie "Environmental impacts of food consumption by dogs and cats”, publicerades den 2 augusti 2017 i den vetenskapliga tidskriften Plos One. I Vetandets värld som sändes i Sveriges radio P1 den 22 januari görs det tydligt för lyssnaren att studien är ensam i sitt slag och att mer forskning behövs för att vi ska veta mer exakt vilket klimatavtryck sällskapsdjurens mat har.

Vetenskapsredaktionen, Sveriges Radio