Insändare:  Kan allt köpas för pengar?

Dala- Demokraten skriver för en vecka sedan om 15-årige Andreas Magnusson i Mockfjärd som går i klimataktivisten Greta Thunbergs spår och genomförde Friday For Future i Falun. Han är aktiv i SSU och med sitt engagemang kan han komma hur långt som helst. Mycket lovvärt.

Mitt miljöintresse har också varit stort. Och det jag nämner nedan kan för dagens unga låta osannolikt. Jag är uppväxt på 50-talet i en by nära Lövsjön (Gagnef kommun) där man levde som på Indiens landsbygd idag. Det var sju bondgårdar med två, tre kor. Det fanns fyra bilar, en traktor och sex arbetshästar. Man hade nyss fått el. Det ekologiska fotavtrycket var minimalt, likt Indiens med cirka 0,5 ton koldioxid, CO2, per person, då man totalt i byn per år endast förbrukade säg 4000 liter bensin och 40 000 kilowatt elström. Skogsbruk och jordbruk var huvudnäring och drevs extensivt. Det vill säga med lite maskiner men en stor insats av muskelkraft.

När jag var 15 år kom boken ”Tyst vår” av Rachel Carson. Den påverkade mig och satte fingret på kvicksilvret i utsädet. Lite senare 1967 utges Hans Palmstiernas bok, ”Plundring, svält, förgiftning” och boken är smått apokalyptisk. I boken nämns om ”växthuseffekten” och man kände till att om CO2 genom förbränning av olja stannar kvar i luften så skulle temperaturen öka med 2-4 grader. När dåvarande statsminister Tage Erlander fick en resumé av boken skakade hans långa kropp till och han insåg att detta var ödesfrågor. Naturvårdverket bildades.

Intet är alltså nytt. Inför Rio-konferensen 1992 trodde jag att nu är vi vid vändpunkten. Nu tar världens ledare tag i detta så våra barn ärver en oförstörd planet.

Till min stora sorg sa USA:s president George Bush då: "Inget får påverka den amerikanske livsstilen. Vi ska lösa klimatproblemen med ny teknik. I USA är utsläpp av CO2 cirka 16 ton per person".

Med tiden har jag förstått att mäktiga intressen, utanför det som kan nås genom allmänna val, vill ha ”business as usual”.

Vi har på de 50 åren efter Erlanders skälvning, byggt fast oss i strukturer som är nästan omöjliga att bryta sig ur. I mitt tycke bästa visionen för framtiden hittar jag i Alf Hornborgs kritiska analyser av till exempel ”hållbar konsumtion” och ”grön tillväxt”. Han menar vidare att vi måste inse att allting inte kan köpas för pengar. Ett berg kunde vara heligt för många av jordens ursprungsbefolkningar. Nu köper man inmutning för gruvdrift som ger några gram guld per ton malm. Och där oersättliga naturvärden går till spillo då brytningen upphört och slamdammarna eroderar och brister.

Allt som är heligt profaneras under rådande ekonomiska system.

Östen Johansson