Insändare: Politiker, spara på era arvoden istället!

Varför sparar kommunpolitikerna in på allting utom sina egna arvoden? Att spara in på fria bussresor för barn och ungdomar under sommarperioden är en rättvisefråga för de ungdomar som bor på landsbygden.

Man kan titta på utgiftsposten som arvoden till politikerna:

Regionråd nr 1 har 110 procent av ett riksdagsarvode som är 66.900 kronor per månad (uppgift från januari 2019) och det blir 73 590 kronor per månad.

Regionråd nr 2-6 erhåller 66 900 kronor per månad.

Och man kan dessutom fråga sig varför har Moderaterna ska ha två regionråd?

Nej, skall man spara, så är mitt råd att börja med politikerarvodena. Om så skulle ske, visar det åtminstone att ni menar allvar med besparingsåtgärder.

Kjell Gustafsson Sundborn