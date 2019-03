Insändare: Socialdemokraterna ger svävande svar om samarbete

Vi ser positivt på att Socialdemokraterna i Falun välkomnar Vänsterpartiets öppna förfrågan om ett möjligt samarbete.

Deras svar innehåller dock varken ett ja eller nej utan höstens ovisshet lever vidare, även om den nu är kryddat med optimism.

Det Socialdemokraterna dock gör klart är att de nu inför omvalet går in med samma inställning som efter valet i höstas, nämligen att det är möjligheten att kunna vara en del i en stabil majoritet som är det huvudsakligt viktiga. Det uttalande behöver en översättning, för i klartext innebär det med höstens resultat en politisk ledning bestående utav S, MP, C och L.

Det vore en politisk ledning av Falun som djupt oroar en Vänsterpartist. Samarbeten med andra partier innebär alltid kompromisser och det är av betydelse vilka partier man går samman med i ett samarbete. För det är när S samarbetar med partier som C och L som allmännyttan säljs ut. Det är när S samarbetar med partier som C och L som förslag om privatiseringar inom äldreomsorgen läggs. Det är när S samarbetar med partier som C och L som en allmänt marknadsromantiserad dimridå sveper över det politiska landskapet i Falun, där ekonomiskt överskott går före arbetsmiljö och en för medborgarna tillfredsställande välfärd. Det vill säga allt det som ett samarbete med Vänsterpartiet inte innebär.

Ska Socialdemokraterna lyckas driva klassisk socialdemokratisk politik krävs det att S är beroende av oss i Vänsterpartiet. Kompromisser med andra kommer hindra det.

Så medborgare i Falun! Det är dags att välja och DIN röst är viktig. Vill du med din röst att en vänsterpolitik förs, lägg en röst på Vänsterpartiet. Vi vill och är beredda till att förändra Falun mot en mer jämlik och jämställd kommun. (V)i gör gärna detta tillsammans med socialdemokraterna, men för att det ska vara möjligt måste Vänsterpartiet bli än starkare.

Vänsterpartiet Falun genom Patrik Liljeglöd, gruppledare